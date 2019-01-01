26 لاعبًا في قائمة السعودية لمواجهة اليمن بتصفيات مونديال 2022

هيرفي رينار يعلن قائمته الأولى مع الأخضر بعد التعاقد معه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الفرنسي هيرفي رينار؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، قائمة فريقه التي تشارك في المعسكر الإعدادي لمواجهة اليمن، بالجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

الأخضر يستهل مشواره في التصفيات بملاقاة اليمن في العاشر من سبتمبر المقبل، على ملعب الأخير.

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وشهدت القائمة ضم 26 لاعبًا هم:

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف - محمد العويس - فواز القرني.

خط الدفاع: محمد آل فتيل - زياد الصحفي - عمر هوساوي - عبدالله مادو - علي البليهي - سلطان الغنام - سعود عبدالحميد - حمدان الشمراني - ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو - عبدالله الخيبري - سلمان الفرج - عبدالرحمن الدوسري - سالم الدوسري - هتان باهبري - خالد السميري - عبدالفتاح عسيري - عبدالعزيز البيشي - محمد الكويكبي.

خط الهجوم: فراس البريكان، هارون كمارا، عبدالله الحمدان، محمد السهلي.

ومن المقرر أن تخوض كتيبة رينار مباراة ودية قبل التصفيات، حيث تلاقي منتخب مالي في الخامس من سبتمبر، على استاد الأمير محمد بن فهد.

يذكر أن منتخب السعودية وقع بالتصفيات في مجموعة واحدة تضم منتخبات فلسطين وسنغافورة وأوزباكستان، بجانب اليمن.