مزاعم حول تأجيل اللقاء؟! .. منتخب السعودية يتحدى أجواء جوية صعبة في موقعة إندونيسيا

لا بديل عن الفوز للأخضر

يبدو أن المنتخب السعودي سيكون على موعد مع عقبة صعبة، عندما يواجه إندونيسيا اليوم الثلاثاء، وسط ظروف جوية صعبة للغاية.

ويحل المنتخب السعودي، ضيفًا على نظيره الإندونيسي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الثالثة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونقلت وسائل إعلام سعودية مقاطع فيديو لملعب جيلورا بونج كارنو، بالعاصمة الإندونيسية جاكارتا، حيث أغرقته الأمطار قبل ساعتين فقط من موعد المباراة، التي تقام في الثالثة عصرًا بتوقيت السعودية، مما فتح أبواب التساؤل بين الجماهير حول إمكانية تأجيل اللقاء.

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ولم يتخذ الاتحاد الآسيوي أي قرار بشأن تغيير توقيت المباراة، رغم الأجواء الماطرة والظروف الجوية الصعبة التي ستجعل مهمة الأخضر صعبة للغاية في مواجهة مضيفه الإندونيسي.

ويحتل منتخب السعودية بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة للموندية، برصيد 6 نقاط، متساويًا مع أستراليا صاحبة الوصافة.

ويسعى الأخضر وراء الانتصار اليوم ولا بديل عنه، على أمل تحسن الموقف على مستوى ترتيب المجموعة، حيث يطمح إلى النقطة التاسعة، بعدما جمع 6 نقاط في أول 5 جولات، بفوز وحيد و3 تعادلات وهزيمة وحيدة.