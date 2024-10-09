"ما زلت أتذكر فهد المولد" .. نجم اليابان يتحدى السعودية والمدرب يكشف عن أزمة بسبب جمهور الأخضر

قمة من العيار الثقيل في التصفيات الآسيوية..

رفع واتارو إندو، نجم منتخب اليابان الأول لكرة القدم، راية التحدي في وجه السعوديين، قبل القمة المرتقبة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

منتخب اليابان يحل ضيفًا على السعودية، مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع دولتي كندا والمكسيك.

إندو قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، مساء اليوم الأربعاء: "نحن نتحدى ونقول أننا سنستمر بالفوز حتى نهاية التصفيات.. الخسارة ليست في قاموسنا".

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وأكد إندو أن نجوم منتخب اليابان، سينزلون إلى أرضية الملعب؛ وهدفهم الحصول على الـ3 نقاط فقط، بالرغم من الجماهير السعودية التي ستملأ المدرجات، وحرارة الجو.

وأخيرًا.. أعرب نجم منتخب اليابان عن حزنه الكبير بعد سماعه بحادثة النجم الدولي السعودي فهد المولد، مع أمنيته له بالشفاء، لافتًا إلى أنه لا يزال يتذكر هدفه الجميل الذي سجله في شباك الساموراي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بتصفيات كأس العالم 2018، والذي كان سببًا في صعود الأخضر للمونديال رسميًا.

ودخل المولد في "غيبوبة"، إثر سقوطه من شرفة منزله في دولة الإمارات، قبل نقله إلى أحد مستشفيات السعودية؛ وسط تحقيقات من الجهات المختصة، لوجود شُبهة جنائية.

ومن ناحيته.. كشف هاجيمي مورياسو، المدير الفني للمنتخب الياباني، عن أنه قد يواجه صعوبة كبيرة في التواصل مع لاعبيه، خلال مجريات المباراة أمام السعودية.

وأشار مورياسو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، إلى أن صوت الجمهور السعودي سيكون عاليًا جدًا، لدرجة أن تعليماته لن تصل إلى نجوم اليابان المتواجدين على أرضية الملعب؛ قائلًا: "إذا أردت تصحيح بعض الأخطاء التكتيكية، سيكون ذلك بين الشوطين".

وأعرب مدرب اليابان، عن إعجابه الكبير بالإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، واصفًا إياه من بين الأفضل في العالم.

وطالب هاجيمي مورياسو، الجمهور السعودي بدعم مانشيني بقوة، مشددًا على أنه سيتشرف إذا حقق الفوز على مدرب بـ"قيمته"، في مباراة الغد المرتقبة.

جدير بالذكر أن منتخب اليابان يتصدر المجموعة الثالثة من التصفيات، برصيد 6 نقاط من فوزين، وبفارق نقطتين عن السعودية "الوصيفة"، والتي تعادلت مع إندونيسيا في الجولة الأولى، قبل الانتصار ضد الصين.