السعودية - وصولك للنهائي إنجاز وثغرتك قاتلة

المنتخب البحرين حصد لقب خليجي 24 عن جدارة واستحقاق، والأخضر لم يكن الأفضل على مدار مباريات البطولة

قالوا أن الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، مدرب بطولات، مدرب يعرف جيدًا كيف يصارع في المنافسات المجمعة، نعم! هذا تأكدنا منه في النسخة الـ24 من كأس الخليج العربي "خليجي 24" بوصول الأخضر للنهائي وهو لم يكن الأفضل من بين الفرق السبع الأخرى التي شاركت في البطولة.

لكنهم كذلك قالوا أن "النهائيات تُكسب ولا تُلعب"، فليس من المهم أن تكون الأفضل في مباراة نهائية بقدر ما تكون ذكيًا في الملعب وتعرف من أين تؤكل كتف منافسك، وهو ما حدث في نهائي خليجي 24، الأخضر قدم مباراة جيدة وسط تحفظ من منتخب البحرين، لكن يبدو أن الأخير كان ينتظر اللحظة الحاسمة حتى خطف هدفًا ثم قاتل وقدم مباراة قتالية رائعة بعد ذلك.

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ربما فارق الخبرات والتاريخ بين المنتخبين كبير، لكن ليس كل مرة تسلم الجرة يا الأخضر..

وصول السعودية إلى النهائي هو إنجاز في حد ذاته، نعم حصدت اللقب من قبل ثلاث مرات، لكن حاليًا الظروف مختلفة، على مدار مباريات البطولة لم تقدم كتيبة رينارد مستوى فني هو المنتظر، واللاعبون لم يعتادوا حتى الآن على طريقة رينارد، وهو نفسه لم يتعرف بعد بشكل جيد على لاعبيه، بجانب الغيابات المؤثرة في صفوف الفريق سواء للإصابات أو استبعاد بعض لاعبي الهلال، الذين يعدون القوام الأساسي للأخضر.

ما أهدر جهود اللاعبين كذلك الليلة هو خط الدفاع، الذي خطأ خطأً قاتلًا كلفه خسارة اللقب، وهو خطأ متكرر كثيرًا بشكل عام، حدث كثيرًا في المباراة الأولى بالبطولة أمام الكويت، وكلفه استقبال ثلاثة أهداف، لكنهم لم يتعلموا بعد.

اندفاع خط الدفاع بالكامل تسبب في هدف خسارة اللقب، بالإضافة إلى سوء التمركز التي يكلف الفريق هز شباكه في أكثر من مباراة بعهد رينارد، ثغرة قاتلة على المدرب الفرنسي أن يعالجها بشكل عاجل قبل أن يخسر المزيد.

أهم ما يميز المنتخب السعودي هو خط وسطه، الخط المتوازن الوحيد من بين خطوطه تقريبًا، لكن الليلة عرف المنتخب البحرين كيف يضغط عليه في بعض أوقات المباراة، ليجعل سيطرة الأخضر على المجريات سلبية.

البحرين تركت السيطرة للأخضر ثم لدغته، قدمت مباراة ذكية، فاستحقت اللقب الأول في تاريخها.