12 طائرة تساند البحرين في قطر أمام السعودية

الأحمر يحلم بلقبه الأول في البطولة التي استضاف النسخة الأولى منها

خصصت وزارة الشباب والرياضة البحرينية 12 طائرة، للتوجه إلى قطر، لدعم المنتخب البحريني خلال مواجهة المنتخب السعودي، غدًا الخميس.

الأحمر يلاقي الأخضر غدًا الخميس، على استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل بالعاصمة القطرية "الدوحة"، ضمن نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24".

الجماهير احتشدت بكثافة بالاستاد الوطني بالبحرين، لتسجيل بياناتها، من أجل حجز مكان بالطائرات الـ12، وبالفعل انتهى الحجز عقب ساعة واحدة فقط من إعلان بدء التسجيل، حيث اكتمل العدد في جميع الطائرات.

قبل مواجهة البحرين .. ماذا يفعل المنتخب السعودي في مباريات النهائي؟

ومن المقرر أن تغادر الطائرات الأراضي البحرينية في صباح الغد، على أن تتجه بطريق غياب مباشر إلى قطر، حيث تهبط أولًا في الكويت.

المنتخب البحريني كان قد تأهل للنهائي بعدما تغلب على المنتخب العراقي في ركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما.

أما المنتخب السعودي فجاء تأهله على حساب أصحاب الأرض؛ المنتخب القطري، بالفوز بهدف وحيد.

الأحمر تخطى دور المجموعات محنتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط، خلف الأخضر صاحب الصدارة بست نقاط.