"التحكيم أصبح شماعتنا ولم أتوقع أن يأتي هذا اليوم عليّ!" .. ياسر القحطاني يلخص "حاضر السعوديين" بعد هزيمة إندونيسيا

منتخب السعودية في تراجع مستمر منذ مونديال 2022..

بلهجة حزينة للغاية.. أعرب ياسر القحطاني، مهاجم نادي الهلال ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم السابق، عن "صدمته" من الهزيمة المفاجئة للأخضر ضد إندونيسيا.

منتخب السعودية خسر (0-2) أمام مستضيفه الإندونيسي، عصر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

القحطاني قال خلال تحليله للمباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس": "لقاء للنسيان.. لم أكن أتوقع أن يأتي عليّ يومًا، وأنا في مثل هذا الموقف.. لا أجد المفردات لوصف ما حدث!".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واعتبر المهاجم المعتزل أن الأخضر السعودي ونجومه، لم يحترموا كرة القدم، خلال مواجهة المنتخب الإندونيسي، الذي قدّم أداءً بطوليًا ورجوليًا، طوال الـ90 دقيقة.

وزعم القحطاني أن الأخضر تعرض لـ"ظلم تحكيمي" واضح ضد إندونيسيا؛ ولكنه أكد أن هذا الظلم لا يُمكن أن يكون عذرًا للأداء السعودي السيئ، أو الهزيمة في مثل هذه المباريات.

واختتم ياسر القحطاني تصريحاته؛ بالقول: "حتى أكبر المتشائمين بشأن حاضر ومستقبل الكرة السعودية، لم يعتقدوا أنه سيأتي زمنًا؛ تكون فيه الأخطاء التحكيمية (شماعة) للأداء السيئ والهزائم".

جدير بالذكر أن منتخب السعودية يحتل "المركز الرابع" في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026؛ برصيد 6 نقاط فقط، بعد مرور ست جولات.