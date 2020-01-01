فيديو | في مثل هذا اليوم .. تُوج منتخب الجزائر بطلًا لكأس أمم أفريقيا 1990

محاربو الصحراء فازوا باللقب الثمين في آخر نسخ البطولة

يُصادف اليوم 16 مارس ذكرى تتويج المنتخب الجزائري بلقبه الأول في كأس أمم أفريقيا، إذ في مثل هذا اليوم من عام 1990 هزم محاربو الصحراء منتخب نيجيريا وتُوجوا باللقب القاري الثمين.

المنتخب الجزائري دخل البطولة التي أقيمت على أرضه بعدما حل ثالثًا في البطولة السابقة وفشل في التأهل لكأس العالم 90 في إيطاليا.

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وقد بدأ مشواره في البطولة بانتصار ساحق على نيجيريا في دور المجموعات بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، قبل أن يهزم كوت ديفوار 3-0 ومصر 2-0 ويتأهل متصدرًا للمجموعة الأولى.

مباراة نصف النهائي جمعته مع منتخب السنغال واستطاع تخطيه بنتيجة 2-1 على ملعب 5 يوليو وسط حضور 88 ألف مشجع، فيما تغلب منتخب النسور الخُضر على زامبيا بهدفين دون رد.

لُعبت المباراة النهائية بين الجزائر ونيجيريا بحضور جماهيري فاق الـ105 ألف مشجع، وقد حسمها محاربو الصحراء لصالحهم بهدف شريف أوجاني بتسديدة قوية عند الدقيقة الـ38.

🗓 في مثل هذا اليوم



🇩🇿 توّج منتخب الجزائر @LesVerts بطلًا لكأس الأمم الأفريقية 1990 #TotalAFCON بعد الفوز 1-0 على نيجيريا بهدف شريف أوجاني 🏆 pic.twitter.com/JeyMJB0GeP — CAF - AR (@caf_online_AR) March 16, 2020

وقاد منتخب الخُضر في البطولة المدرب عبد الحميد كرمالي وامتلك الفريق عددًا من النجوم التاريخيين في كرة القدم الجزائرية وأبرزهم رابح ماجر وجميل مناد وشريف الوزاني وموسى صايب وعبد الحميد سرار.

وسيطر نجوم المنتخب على قائمة الأفضل في البطولة، إذ تُوج جميل مناد بلقب الهداف برصيد 4 أهداف متفوقًا على زميله جميل عماني صاحب الثلاثة أهداف.

وخطف رابح ماجر لقب أفضل لاعب في البطولة وحل شريف الوزاني ثانيًا وجميل مناد ثالثًا، وقد تم اختيار الثلاثي بجانب زملائهم عنتر عصماني وعلي بن حليمة وجميل عماني ضمن الفريق المثالي للبطولة.