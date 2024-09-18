مدلك منتخب الأرجنتين: ميسي يمتلك جسدًا قويًا للغاية .. وأخطأنا بحقه طوال 10 سنوات

"تعلمت درسًا لا ينسى من ليو"

أكد دادي داندريا، مدلك المنتخب الأرجنتيني، أن ليونيل ميسي قائد راقصي التانجو، تعرض لكثير من الأذى خلال 20 عامًا تحمل على عاتقه خلالها مسؤولية أن يكون نجم الفريق.

وقال دادي في مقابلة مع شبكة "infobae": "عشنا الكثير من الأوقات السيئة داخل المنتخب، وتحمل ميسي الكثير من الانتقادات والهجوم خصوصًا من الصحافة، لم ندرك خلال 10 سنوات مدى الخطأ الذي ارتكبناه بحقه".

وأضاف: "للأسف، لم نعرف كيف نستمتع بموهبته. والآن بعد أن أصبح الوقت المتبقي له في الملعب سنتين أو ثلاثة، نريد تحقيق كل شيء معه. قضينا 10 سنوات نضربه لذا دعونا نستفيد من هذه اللحظة ونستمتع بها".

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وردًا على سؤال "لماذا يقولون أنك الحارس الشخصي لميسي؟"، قال دادي: "أحيانًا يهينك الناس وأوقات أخرى يتملقون لك، لكن هذا يجعلني غير مرتاح، لأنني لست حارسًا شخصيًا. كنت أقول دائمًا لليو (أنا لست صديقك وأحبك مثل ابني). هذا ما أشعر به تجاهه".

وواصل: "ميسي يحافظ دائمًا على هدوئه، كنت غاضبًا جدًا من الصحفيين الذين أساءوا معاملته، فقال لي: (ما الذي يغضبك، علينا مواصلة العمل، اصمت، هناك شيء خاطئ نفعله، فلنواصل العمل). سآخذ ذلك معي مدى الحياة. لقد علمني درسًا في الحياة".

وختم: "ميسي لديه بنية جسمانية متميزة. لديه القوة العضلية وقوة في ساقيه وفي خصره. إنه فريد من نوعه. لقد رأيت لاعبين، لكن بهذه الصفة التي يتميز بها.. قد يبدو ما أقوله مفاجأة لك، لكنها الحقيقة".