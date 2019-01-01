منتخب الإمارات يستعد لتصفيات المونديال في النمسا

اللاعبون سيخضعون للفحوصات الطبية يوم 12 يوليو الجاري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدأ المنتخب الإماراتي معسكره الإعدادي لتصفيات مونديال 2022 يوم 12 يوليو الجاري بإجراء فحوصات طبية للاعبين المستدعين للمعسكر.

وقد بدأ اللاعبون المستدعون للمعسكر بالعودة لأرض الوطن بعد قضاء عطلتهم الصيفية، ومن المفترض أن يخضعوا للفحوصات الطبية المعتادة يوم 12 يوليو الجاري قبل السفر إلى النمسا في اليوم التالي.

ويصل المدرب الهولند بيرت فان ميرفيك الإمارات بعد قضاء إجازته، وذلك للسفر مع الفريق إلى سالزبورج لبدء مرحلة مهمة من إعداد الأبيض لتصفيات مونديال قطر، بعدما كان قد اختار 27 لاعبًا للانضمام للمعسكر.

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وتضمنت الأسماء نخبة من أصحاب الخبرة بجانب عددًا من المواهب الشابة التي راقبها المدرب خلال الموسم الماضي ويسعى لمنحها فرصة اللعب والتعرف على حقيقة قدراتها عن قُرب.

وضمت القائمة كلًا من: علي خصيف، علي مبخوت، سالم راشد، خليفة الحمادي، خلفان مبارك، زايد العامري، عمر عبدالرحمن، محمد العطاس، خالد عيسى، أحمد برمان، ريان يسلم، بندر الأحبابي، حبيب الفردان، طارق أحمد، محمد العكبري، علي صالح، علي سالمين، الحسن صالح، عادل الحوسني، ماجد سرور، وليد عباس، ماجد حسن، إسماعيل الحمادي، أحمد خليل، فهد الظنحاني، حسن المحرمي، ومحمد علي شاكر.

وقد خلت من لاعبي الوحدة الذي يستعدون لمواجهة النصر السعودي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا يوم الخامس من أغسطس القادم.