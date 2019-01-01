5 أسباب تجعل من 2019 أحد أسوأ أعوام الكرة الإماراتية

نستعرض تلك الأسباب التي جعلت 2019 أحد أسوأ أعوام الكرة في الإمارات

قارب عام 2019 على نهايته، ودون شك أنه حمل ذكريات سيئة وسلبية لكرة القدم الإمارتية، سواء على صعيد منتخب الإمارات أو الأندية الإماراتية في مشاركاتها الخارجية، سواء العربية أو الآسيوية.

وقد تُوج عام 2019 باستقالة مروان بن غليظة رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الإماراتي وعدد من أعضائه وتولي لجنة انتقالية إدارة شؤون الاتحاد، وكذلك إقالة المدير الفني للأبيض "بيرت فان مارفيك" وتعيين إيفان يوفانوفيتش، علمًا أن مارفيك كان قد خلف الإيطالي ألبيرتو زاكيروني في بداية العام.

نستعرض معًا 5 أسباب جعلت عام 2019 أحد أسوأ الأعوام لكرة القدم الإماراتية:

1- خسارة كأس أمم آسيا في الإمارات.

تأملت جماهير الإمارات خيرًا في منتخبها وتمنت أن يُحقق لقب كأس أمم آسيا للمرة الأولى في تاريخه حين استضافت البطولة في يناير 2019، لكن ما حدث كان عكس كل تلك التوقعات.

تأهل الأبيض لدور الـ16 بعد انتصاره على الهند وتعادله مع البحرين وتايلاند، ونجح في تخطي قيرغستان بصعوبة في الأوقات الإضافية بنتيجة 3-2.

صنع المنتخب الإماراتي الحدث وأقصى أستراليا من دور الـ8 بهدف دون رد، ولكن كانت الفاجعة بالسقوط المدوي أمام قطر في نصف النهائي بأربعة أهداف دون مقابل.

النتيجة كانت إقالة زاكيروني والتعاقد مع فان مارفيك لقيادة الفريق في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

2- أداء مخيب ونتائج سلبية في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

كان الحديث عن صناعة منتخب شاب جديد للأبيض يخوض تصفيات التأهل الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وجاءت البداية رائعة بالفوز على ماليزيا خارج الإمارات 2-1 ومن ثم سحق أندونيسيا في دبي 5-0، مباراتان أحرز بهما النجم والهداف علي مبخوت 5 أهداف.

الحديث كان إيجابي للغاية هنا، لكن جاء التراجع المخيب في المباراتين الأخيرتين، إذ خسر الأبيض أمام تايلاند 2-1 وفيتنام 1-0 خارج ملعبه، وهو ما أعاده للمركز الرابع وقبل الأخير في المجموعة بـ4 نقاط.

الأبيض الآن بحاجة للفوز في مبارياته الأربعة القادمة أو 3 منها على الأقل ليضمن تأهله للمرحلة القادمة من تصفيات مونديال قطر ... نتائج كانت بمثابة الخطوة الأولى لفان مارفيك بعيدًا عن مقعد المدير الفني للمنتخب الإماراتي.

3- صدمة كأس الخليج العربي 24 في قطر.

ربما تمنى الجمهور الإماراتي لو استمر قرار مقاطعة بطولة خليجي 24 في قطر، بعد تلك النتائج السلبية والصادمة للفريق في البطولة.

الإمارات بدأت بشكل رائع -كالعادة- بالفوز على اليمن 3-0 بهاتريك النجم علي مبخوت، لكن الفريق خسر مباراته الثانية 2-0 أمام العراق ليضع تأهله أمام قطر في المباراة الأخيرة على المحك، وذلك كان حال منافسه كذلك.

فشل الأبيض في الاختبار وخسر بنتيجة 4-2 بعد أداء سلبي وصادم لجماهيره، ليودع البطولة بانتصار وحيد على أضعف منتخبات خليجي 24 وخسارتين.

الفشل أحدث الثورة المطلوبة في كرة القدم الإماراتية باستقالة رئيس وعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الإماراتي، لكن بالطبع بعد توقيعهم قرار إقالة الهولندي فان مارفيك.

4- فشل منتخب الشباب في التأهل لكأس أمم آسيا تحت 19 عامًا.

لم يكن الشباب أفضل حالًا من الكبار في كرة القدم الإماراتية عام 2019، إذ كرر منتخب الإمارات للشباب النتائج السلبية وفشل في التأهل لنهائيات كأس آسيا تحت 19 عامًا للمرة الأولى منذ بطولة 2004 ليؤجل حلم اللعب مجددًا في كأس العالم للشباب حتى عام 2023.

أقيمت التصفيات في إيران، ورغم نجاح الأبيض الشاب في افتتاح مشواره بالفوز على نيبال 4-0 إلا أنه خسر أمام فيرغستان وإيران بنتيجة واحدة هي 2-0 ليحتل المركز الرابع في المجموعة ويخرج من التصفيات.

ذلك الخروج دفع ثمنه المدرب الكرواتي فيردو ميلين الذي أقاله اتحاد الكرة مع مارفيك قبل تقديم استقالته.

5- النتائج المخيبة للفرق الإماراتية في البطولات الخارجية.

لم تكن الأندية أيضًا أفضل حالًا من المنتخب رغم الملايين الهائلة التي أنفقتها الإدارات على دعم الصفوف بالعديد من اللاعبين الأجانب، والذين ربما أثروا سلبًا على الأبيض بحرمان المحليين من اللعب.

البداية السلبية كانت بخروج النصر من الأدوار التمهيدية لبطولة دوري أبطال آسيا 2019 بالخسارة على ملعبه أمام بختاكور الأوزبكي 2-1، ومن ثم لحق به العين والوصل بعد فشلهم في تخطي دور المجموعات، ولم يُحقق الأول سوى نقطتين فيما جمع الثاني 3 نقاط.

الوحدة نجح في التأهل لدور الـ16، ورغم تحقيقه نتيجة إيجابية خارج ملعبه بالتعادل مع النصر السعودي في الرياض 1-1، إلا أنه خسر بطاقة الصعود لدور الـ8 بالسقوط على ملعبه إيابًا 3-2.

على صعيد البطولة العربية، بدأ الوصل العام بتوديع بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال من دور الـ8 بعد الخسارة أمام الأهلي السعودي، وقبله كان العين والجزيرة قد خرجا من البطولة من دور المجموعات خلال عام 2018.

وفي النسخة الجديدة، بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، خرج الوصل والجزيرة من دور الـ16 بالخسارة أمام الاتحاد السعودي والإسماعيلي المصري على الترتيب لتبقى البطولة دون ممثل للكرة الإماراتية.