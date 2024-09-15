بسبب التدخل الحكومي .. إنجلترا وأنديتها تتلقى تحذير قوي بالاستبعاد من البطولات الأوروبية

الحكومة الإنجليزية لم ترد حتى الآن على الخطاب

وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحذيرًا قويًا إلى الحكومة البريطانية، بمنع المنتخب الإنجليزي من المشاركة في مسابقاته، بالإضافة إلى استبعاد الأندية الإنجليزية، بسبب التدخل الحكومي.

وكشفت صحيفة "ذا تيليجراف" عن أن الأمين العام للاتحاد الأوروبي ثيودور ثيودوريس كتب إلى ليزا ناندي وزيرة الثقافة الإنجليزية خطابًا، يؤكد فيه على أنه لا ينبغي أن يكون هناك تدخل حكومي في إدارة كرة القدم، لأن ذلك قد يعرضهم لعقوبة بالاستبعاد من البطولات الأوروبية.

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وأوضحت الصحيفة أن الاستبعاد سيكون للمنتخب والأندية الإنجليزية من جميع البطولات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن قدمت حكومة حزب العمال الجديدة بقيادة السير كير ستارمر مقترحات بشأن هيئة تنظيمية جديدة في خطاب الملك.

واقترح الحزبان السياسيان في المملكة المتحدة فكرة إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة، حيث طرحت الفكرة في البداية العام الماضي من الحكومة السابقة، حيث تشرف تلك الهيئة على الترخيص لضمان إدارة الأندية على نحوم مستدام، وتتولى اختبارًا أقوى للمالكين والمديرين، وتمنح المشجعين دورًا أكبر في اتخاذ القرارات الرئيسية!

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وأبرز ما جاء في الرسالة الموجهة من الاتحاد الأوروبي كالآتي: "لا يزال لدينا مخاوف، حيث من الطبيعي أن يتم إدارة تنظيم كرة القدم من قبل الاتحاد الوطني، وأحد أسباب القلق ينبع من أحد المتطلبات الأساسية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهو أنه لا ينبغي أن يكون هناك تدخل حكومي في إدارة كرة القدم".

كما تضمن الخطاب: "لدينا قواعد محددة تحمي من هذا الأمر من أجل ضمان استقلالية ونزاهة المنافسة الرياضية، والعقوبة النهائية لذلك هي الاستبعاد من الاتحاد الأوروبي للمنتخبات والأندية".

ولم ترد وزيرة الثقافة على الخطاب حتى الآن، ولكن الحكومة والإدارة الكروية في إنجلترا أصرت على أنها ستعمل مع كافة الأطراف لضمان تطبيق نظام عادل ومناسب، وفي الخفاء يقال أن المسؤولين يعتقدون أنه لا يوجد خطر من حظر الاتحاد الأوروبي للمنتخب الإنجليزي.