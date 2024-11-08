"نقدر اهتمامكم بلاعبنا ولكن!" .. لاتفيا تسخر من خطأ منتخب ألمانيا الفادح

سقط الاتحاد الألماني لكرة القدم في خطأ فادح، جعله عرضة للسخرية، خلال إعلانه عن قائمة منتخب الماكينات التي تخوض مباراتي البوسنة والهرسك يوم 16 نوفمبر الجاري، وأمام المجر يوم 19 من نفس الشهر.

ومع إعلان قائمة المانشافت، أدرج الموقع الرسمي للاتحاد الألماني، اسم اللاعب داريو سيتس ضمن الأسماء المستدعاة من قبل المدرب جوليان ناجلسمان.

وبالبحث عن اللاعب غير المألوف للجماهير الألمانية، وجدوا أنه لاعبًا في فريق بارما الإيطالي ويلعب حاليًا على سبيل الإعارة في صفوف فريق هيلموند المنافس بدوري الدرجة الثانية الهولندي.

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لكن المثير للسخرية، أن داريو سيتس (20 عاما)، ليس لاعبًا ألمانيًا في الأساس، بل إنه لاتفي الجنسية ويلعب لمنتخب بلاده أيضًا، حيث سجل ظهوره الأول مع المنتخب الأول خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة.

وعلى الفور، أدرك الاتحاد الإلماني الخطأ وقام بإزالة اسم سيتس من على الموقع الرسمي، مشيرًا إلى أن الخطأ لا يتعدى كونه "خطأ فني في قاعدة البيانات"، وذلك في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى مختلف وسائل الإعلام لتدارك الأمر.

ولم يترك الاتحاد اللاتفي لكرة القدم، الأمر يمر مرور الكرام، حيث نشر عبر حسابه الرسمي بموقع "X" (تويتر سابقًا)، تغريدة ساخرة قال فيها: "الاتحاد الألماني، نقدر اهتمامك، لكن رحلة داريو سيتس محجوزة بالفعل إلى ريجا (عاصمة لاتفيا)".

ويخوض منتخب ألمانيا مباراتي البوسنة والهرسك، والمجر، تحصيل حاصل، بعدما ضمن التأهل إلى دور الثمانية بدوري الأمم الأوروبية، حيث يتصدر المجموعة الثالثة في المستوى الأول برصيد 10 نقاط، بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه.