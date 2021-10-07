مناقشة ساخنة وسبب غريب.. بلماضي يكشف سبب استبعاد ديلور

تعرف على سبب استبعاد ديلور

علق جمال بلماضي، المدرب الوطني للمنتخب الجزائري، على استعدادات فريقه لمواجهتي النيجر، وأيضًا سبب استبعاده للاعب أندي ديلور لاعب فريق نيس الفرنسي.

المنتخب الجزائري يستعد لمواجهة نظيره النيجر في مباراتين بالجولتين الثالثة والرابعة، بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

بلماضي قال خلال المؤتمر الصحفي: "هدفنا التأهل إلى كأس العالم، وإلا سيكون هناك انعكاسًا لهذا الأمر، والتأهل سيسعد الشعب الجزائري، وأيضًا سيسعدنا بكل تأكيد".

المدرب الجزائري تابع: "أنا شخصيًا لم أشارك في كأس العالم من قبل، سواء كنت لاعبًا أو مدربًا، وأتمنى أن أخوض هذه التجربة بكل تأكيد".

وأردف: "التحدي الحقيقي بالنسبة لنا هو التأهل إلى كأس العالم، وبعدها تأتي الأمور الأخرى، منها الحفاظ على السجل الخالي من الهزائم، والذي يبقى هدفًا مرتبطًا بالتأهل إلى المونديال".

واستطرد قائلًا: "عدم التأهل إلى كأس العالم سيكون إخفاقًا كبيرًا لنا، وسيتبعه بعض التداعيات، لم أناقش حتى الآن شروطي التعاقدية مع الاتحاد الجزائري، وهذا آخر أمر يمكن التطرق إليه ونفكر الآن في أهدافنا".

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وتحول بلماضي للحديث عن سبب استبعاد ديلور، حيث قال: "تواصلت مع اللاعب، وطلب مني التفرغ للعب مع ناديه، والابتعاد عن منتخب الجزائر لمدة عام، سيسعى خلال تلك الفترة لحجز مكانة أساسية في صفوف المنتخب".

وواصل حديثه قائلًا: "جمعني نقاشًا ساخنًا باللاعب ديلور، وتواصلت مع المدير الرياضي لنيس، الذي أخبره برغبة النادي في عدم مشاركة لاعبيه الدوليين الأفارقة في نهائيات كأس أمم إفريقيا المقرر لها بداية عام 2022".

واختتم بلماضي تصريحاته قائلًا: "ياسين براهيمي لاعب الريان القطري لا يزال ضمن خططي، فهو يوجد ضمن قائمة اللاعبين الموسعة، وقمنا باستدعاء ريان كبال بدلًا من آدم وناس لاعب نابولي المصاب، واللاعب محمد الأمين عمورة، لاعب لوجانو السويسري، لأنه تألق مع وفاق سطيف ومنتخب المحليين قبل احترافه".