لمناقشة تقنية الفيديو.. رابطة الدوري الإنجليزي تعقد اجتماعًا مع مشجعي أندية "البريمييرليج"

تقنية الفيديو تثير جدلًا كبيرًا في الدوري الإنجليزي

رتبت رابطة الدوري الإنجليزي للمحترفين بالتنسيق مع هيئة الحكام الإنجليز، تجمعًا لمجموعات المشجعين الرسمية الخاصة بأندية الدوري الإنجليزي من أجل التعرف على تقنية الفيديو عن قرب.

كان لدى جميع الأندية العشرين ممثلون في الاجتماع، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" فقد أبلغ المشجعون بكيفية رؤية الحالات الجدلية عبر تقنية الفيديو ولماذا يحدث بعض التأخير في بعض القرارات.

أيضًا ناقش المشجعون كيفية تحسين التواصل أثناء المباريات وتسريع الإعادات عبر الشاشات الكبيرة ولا تكون حصرية فقط داخل أجهزة "الفار".

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كما أعرب المشجعون عن إحباطهم تجاه التعامل مع التحكيم وعبروا عن هذه المخاوف بوضوح للمسؤولين في الرابطة ولجنة الحكام.

وأبلغت الرابطة هؤلاء المشجعين الحاضرين، بـ"خطة تحسين VAR"، التي تم إنشاؤها لتمثل التزامًا رسميًا بتحسين استخدام التقنية داخل الملاعب.