بعد تصدر المجموعة - من سيواجه منتخب مصر في دور الـ16؟

تعرف على من سيواجه منتخب مصر في ثمن النهائي؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تأهل منتخب مصر إلى دور الثمن نهائي ببطولة كأس أمم إفريقيا، بعد تصدر المجموعة الأولى، برصيد 9 نقاط.

المنتخب المصري سيواجه أحد المنتخبات أصحاب المركز الثالث، سواء في المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة.

من سيواجه منتخب مصر خلال دور الـ16، هذا ما سنستعرضه خلال السطور التالية..

⚡️ “ #إفريقيا_مع_جول | صلاح يقود الفراعنة للعلامة الكاملة بفوز على أوغندا”https://t.co/O8EjkUh2zQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 30, 2019

الاحتمال الأكبر

يعد الاحتمال الأكبر هو مواجهة صاحب المركز الثالث في المجموعة الثالثة، حيث ينحصر هذا الأمر بين المنتخب الكيني وأيضًا السنغالي.

منتخب كينيا يحتل الآن المركز الثالث بـ3 نقاط، وسيلعب أمام السنغال صاحب المركز الثاني بنفس رصيد النقاط.

المجموعتين الرابعة والخامسة

في حالة عدم تأهل المنتخب صاحب المركز الثالث في المجموعة الثالثة، سيواجه منتخب مصر المتأهل من المجموعتين الرابعة أو الخامسة.

حالة استثنائية

الحالة الاستثنائية الوحيدة التي لا يستطيع المنتخب المصري مواجهة صاحب المركز الثالث في المجموعة الثالثة، رغم تأهله، هو عدم تأهل أصحاب المركز الثالث في المجموعتين الأولى والرابعة.

وسننتظر ما ستسفر عنه نتائج دور المجموعات حتى نهايتها، لكي يتم الكشف عن الفريق الذي سيواجه الفراعنة.