منافس سعودي غير متوقع للنصر على التوقيع مع ساديو ماني

المهاجم الفذ أصبح على أعتاب الرحيل عن بايرن ميونخ

يُحيط الغموض بسوق انتقالات النصر السعودي، حيث يرتبط النادي بعدد من الأسماء أبرزها حكيم زياش ومارسيلو بروزوفيتش وآخرها ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ.

المهاجم السنغالي عاش موسمًا صعبًا مع ناديه الألماني الذي انضم له من ليفربول الصيف الماضي، وقد وصلت ذروة الدراما في بافاريا عند اشتباكه مع زميله ليروي ساني مما جعل الجميع يُرجح رحيله عن الفريق هذا الصيف.

الإعلام الألماني أكد ترحيب البايرن بالعروض المقدمة لنجمه وأبرزها من النصر لكن المفاوضات مازالت جارية لإقناع اللاعب بالانتقال إلى دوري روشن السعودي.

الصحفي التركي إكرم كونور المطلع على سوق الانتقالات الأوروبي أشار إلى ظهور منافس سعودي غير متوقع للنصر على الصفقة وهو نادي الاتفاق الذي لا يُعد من الرباعي الكبير في السعودية.

كونور أوضح عبر تويتر أن الاتفاق يستعد لمنافسة النصر على توقيع ماني لكنه لم يكشف أي تفاصيل إضافية تخص العرض المقدم من الناديين.

يُشار إلى أن ماني كلف بايرن ميونخ 32 مليون يورو بخلاف راتبه، وقد لعب مع الفريق 25 مباراة في الدوري الألماني سجل خلالها 7 أهداف وصنع 5.