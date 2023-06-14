منافس أنمار الحائلي في انتخابات الاتحاد يشكو "الظلم": نسبة نجاحي أمامه 0%!

وليد الشهري المنافس الوحيد لأنمار الحائلي على مقعد رئاسة الاتحاد، لكنه يشعر بالاستياء من وضعه أمام الأخير

أعرب وليد منصور الشهري؛ المرشح المحتمل لرئاسة نادي الاتحاد السعودي عن المؤسسة غير الربحية، عن استيائه من النظام الحالي للانتخابات، مؤكدًا أنه لا يمتلك أي فرصة للنجاح أمام منافسه أنمار الحائلي.

بالأمس، أُغلق باب الترشح لانتخابات الرباعي الاتحاد، الهلال، النصر والأهلي، على أن يتم الكشف عن قوائم المرشحين غدًا الخميس، ثم تُجرى الانتخابات في 22 من يونيو الجاري.

وتقدم لرئاسة العميد ثنائي فقط، هو: أنمار الحائلي؛ الرئيس الأخير للنادي، والشهري، لكن الأخير لا يعجبه الوضع، إذ قال، خلال تصريحاته لبرنامج "في المرمى": "الشفافية غائبة عن العملية الانتخابية، كان من المفترض أن يتم عقد اجتماع جمعية عمومية عادية قبل الانتخابات ومن ثم التصويت في جمعية عمومية غير عادية، لكن الوضع الحالي يجعل المنافسة صفر مقابل 100 لصالح مجلس إدارة أنمار الحائلي، فهو المرشح الوحيد المطلع على كافة الأمور الخلفية، إنما القادم من خارج النادي يدخل ونسبته 0%".

وأضاف: "يجب تقديم رسالة للرأي العام ولوزارة الرياضة أن هناك رجال أعمال لهم شهادات استثمارية خارج المملكة، يجب أن يكونوا داخل المملكة، كنت أتمنى أن تأتي هذه الفترات سابقة، لكن الحمد لله أنها أتت، نحن لدينا خبرة مع أندية أوروبية ولي شراكات مع أبطال عالم في أوروبا وأمريكا اللاتينية، النظام الإداري هناك مختلف تمامًا عما هو عليه الحال في المملكة،

الشهري اختتم: "الربح لا يهم أن يأتي بالصوت العالي، أعلم أن التنافس صعب، المعادلة صفر أمام 100، ولو حصلت على 5% من خلال تقديم برنامج يخدم الدولة وقطاع الاستثمار والتجارة، فهذا مكسب لي، أما لو نجحت فلن أهدم ما قام به أنمار، إنما سأكمل المسيرة وأطعم البرنامج بخبرات أوروبية، وسنقدم خبرتنا للمنتخبات الوطنية ولرياضة بلدنا".

جدير بالذكر أنه تم حل مجالس إدارات الأندية الأربعة الأسبوع الماضي، على خلفية قرار الخصخصة، واستحواذ صندوق الاستثمارات العامة على نسبة 75% من ملكية كل نادٍ.