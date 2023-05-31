منافس آخر يهدد الهلال .. ليونيل ميسي يرفض العودة إلى برشلونة!

الهلال يحصل على دفعة هائلة في سعيه للتعاقد مع ميسي، لكنه سيواجه منافسة شرسة..

تتواصل حالة التكهنات حول مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي ينتهي عقده في "حديقة الأمراء" بنهاية الموسم الحالي.

ويبدو أن ميسي لن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان، مما يجعل الباب مفتوحًا أمام عدد من الخيارات، مثل العودة إلى نادي برشلونة الإسباني، أو الانتقال إلى الهلال السعودي.

شبكة "ESPN" الرياضية فجرت مفاجأة مدوية عندما كشفت أن ميسي يرفض الآن فكرة العودة من جديد إلى برشلونة.

السبب في ذلك، هو أنه لا يحب الضغط الموضوع على كتفيه من قبل النادي، وأن قرار العودة في الأساس سيكون قرارًا شخصيًا، في حين أن برشلونة لم يقدم له عرضًا حتى الآن.

النسخة الأرجنتينية من الشبكة الرياضية أكدت أن نادي إنتر ميامي الناشط في الدوري الأمريكي دخل بقوة في سباق التعاقد مع ميسي مستغلًا تلك الحقائق.

رفض ميسي للعودة إلى برشلونة يجعل السباق شبه منحصر بين الهلال وإنتر ميامي، ومن المرجح أن يكون عرض النادي السعودي الأقوى ماديًا.