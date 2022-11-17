منافس السعودية | المكسيك يخسر أمام السويد في آخر الوديات قبل كأس العالم

المنتخب المكسيكي يخسر آخر مواجهاته الودية

خسر المنتخب المكسيكي بهدفين مقابل هدف، على يد المنتخب السويدي، في مباراة ودية أقيمت الأربعاء، على ملعب مونتيليفي في مدينة جيرونا الإسبانية، مقر معسكر المكسيك استعدادًا للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.

الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي، حتى نجح ماركوس روهدين لاعب السويد من تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 55 من زمن المباراة.

وتعادل المكسيك في الدقيقة 60 عن طريق اللاعب أليكس فيجا، لتشتعل المباراة مجددًا بين المنتخبين، حيث تبادلا الهجمات من أجل تسجيل هدف آخر.

وبالفعل نجح المنتخب السويدي في تسجيل هدف في الدقيقة 84 من عمر المباراة، عن طريق اللاعب ماتياس سفانييرج، ليخطف الانتصار لفريقه.

ويقع المنتخب المكسيكي في المجموعة الثالثة في كأس العالم، رفقة منتخبات السعودية والأرجنتين وبولندا.