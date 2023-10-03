على منافسي الهلال الخوف .. جورج جيسوس يوفي بوعده للجماهير بـ"شيء من الزمن الجميل"

بصمات جورج جيسوس تظهر مع الهلال

"سترددون اسمي قريبًا" .. هكذا قال البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في رده على الهجوم الجماهيري عليه، ومطالبات إقالته من منصبه.

جيسوس أكد على أنه سيجعل جماهير الهلال، تردد اسمه مجددًا، بعد تحسين الأداء في الفترة القادمة؛ مثلما فعلوا في ولايته الأولى مع الفريق الأزرق.

وقاد المدير الفني البرتغالي، الزعيم الهلالي في الفترة من يوليو 2018 إلى يناير 2019، مقدمًا أداءً أكثر من رائع، نشر من خلاله الرعب في نفوس جميع المنافسين، مع التتويج بلقب السوبر السعودي، قبل أن يعود مجددًا، مع بداية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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لكن.. مستوى الفريق كان سيئًا للغاية، مع بداية الموسم الحالي، الأمر الذي جعل الجماهير، تطالب بإقالة المدرب، الذي وعد بتحسين الأداء، بتوالي المباريات، وزيادة الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدماء.

جورج جيسوس يوفي بوعده إلى جماهير الهلال

بالفعل.. يبدو أن جورج جيسوس بدأ يوفي بوعده للجماهير؛ حيث تحسن أداء الفريق الهلالي كثيرًا، بداية من ديربي الرياض أمام الشباب، والذي انتهى بالفوز (2-0)، واستكمالًا بلقاء نساجي الإيراني.

الهلال فاز على نساجي (3-0) في إيران، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة، بمسابقة دوري أبطال آسيا، للموسم الرياضي الحالي.

وتحكم الهلاليون، في مجريات اللعب بالكامل أمام الفريق الإيراني؛ حيث لم يخش الزعيم، اللعب أمام أكثر من 60 ألف مشجع إيراني، والمعروفين بحماسهم وعنفهم الكبير.

ووصلت سيطرة الهلال على الكرة، في الشوط الأول فقط، إلى أكثر من 71%، كما قدّم الثلاثي الهجومي نيمار دا سيلفا جونيور وميشايل وأليكساندر ميتروفيتش، لمحات رائعة في الخط الأمامي.

هذا التحسن الكبير في مستوى الهلال، أنعكس حتى على نيمار، الذي سجل أول أهدافه مع الفريق الأول لكرة القدم، منذ الانضمام إليه في صيف العام الحالي، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل 90 مليون يورو تقريبًا.

كذلك.. كان الدفاع الهلالي، متماسكًا للغاية في الخلف؛ حيث لم يشكل نساجي، أي خطورة على مرمى الحارس الدولي السعودي محمد العويس تقريبًا، باستثناء لعبة وحيدة؛ وهو ما يظهر التحسن على مستوى هذا الخط، الذي عانى في بداية الموسم.

وبالتالي.. يتضح أن جيسوس، بدأ بالفعل يضع بصماته على الجيل الحالي في الهلال، في انتظار التحسن أكثر وأكثر في المواعيد القادمة؛ سواء محليًا أو خارجيًا، خاصة أن المنافس التقليدي النصر، يعيش أفضل فتراته الكروية، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو.