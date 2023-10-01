منافسه في النهائي التاريخي: ميسي لم يفعل الكثير!

تصريح مثير للجدل بحق ليونيل!

أكد سام سوريدج لاعب ناشفيل أن مواجهة ليونيل ميسي في مباراة نهائي كأس الدوري الأمريكي كان بمثابة الحلم بالنسبة له.

وقال سوريدج في تصريحات لصالح "لايف سكور": "لقد كانت تجربة رائعة للغاية بالأخص لأنها كانت مباراة نهائية، لم أعتقد أن هذا سيحدث، أقصد اللعب أمام ميسي في نهائي".

وأضاف: "لقد كان الأمر جنونيًا، ميسي لم يفعل الكثير، في مرحلة ما كان يقف على جانب الملعب وفي لحظة حصل على الكرة ووضعها في المرمى".

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وأردف: "بعد وصول ميسي إلى هنا يمكنكم أن تروا كم نمى الدوري الأمريكي، ذلك سيستمر أيضًا بعد كأس العالم القادمة".

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جدير بالذكر أن إنتر ميامي كان قد فاز بكأس الدوريات الأمريكي بركلات الترجيح بعد أن كان قد سجل هدفًا مذهلًا في الدقيقة الـ 23 من عمر اللقاء.