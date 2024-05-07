منافسة مع الهلال والأهلي .. عبد العزيز المريسل يكشف حقيقة اهتمام النصر بضم كاسيميرو

الجميع ينتظر تحرك الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفي القادم

SHAHID

يبدو أن ملف كاسيميرو حُسم من جانب مانشستر يونايتد، إذ استقر الأمر على رحيله بنهاية الموسم الجاري، خاصة في ظل الحديث عن ثورة انتقالات ستنال جل نجوم الفريق الإنجليزي بعد الموسم الجديد المخيب للآمال.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الدوري السعودي أحد الوجهات الساخنة فيما يتعلق بنجم الوسط البرازيلي، إذ تحدثت عدة مصادر عن استهدافه من عدة أندية سعودية خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي لكنه اختار الاستمرار في مانشستر في النهاية.

موقع "تيم توك" الإنجليزي تحدث مؤخرًا عن اهتمام النصر الجدي بالتعاقد مع كاسيميرو، مشيرًا إلى وجود منافسة من الهلال والأهلي كذلك، لكن الإعلامي عبد العزيز المريسل نفى تلك الأخبار مجلة وتفصيلًا.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

الإعلامي النصراوي اقتبس تغريدة من إحدى حسابات النصر الجماهيرية عبر منصة إكس تتحدث عن تقديم النصر لعرض رسمي للتعاقد مع كاسيميرو، وكتب معلقًا "قولوا ل TEAMtalk يقولكم عبدالعزيز المريسل تأكدوا يمكن النصر الاماراتي النصر السعودي لا يفكر في كاسميرو نهائياً و حكاية وصول عرض رسمي مستحيييييييييلة - انتهى -".

الموقع الإنجليزي أشار في تقريره عن الصفقة المحتملة أن مانشستر يونايتد ينتظر الحصول على 35 مليون يورو ثمنًا للاعب وسطه.

SHAHID