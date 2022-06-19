منافسة سعودية وقطرية لميلان على ضم مارسيلو

هل نرى مارسيلو بالدوري السعودي أو القطري؟

يحظى النجم البرازيلي مارسيلو، بمتابعة من أندية عديدة، بعد رحيله بشكل رسمي عن نادي ريال مدريد مؤخرًا، ليصبح لاعبًا حرًا، حيث يفاضل اللاعب بين أكثر من عرض لاختيار الأنسب له.

مارسيلو يلقى اهتمامًا سعوديًا وقطريًا

وأشارت صحيفة "elconfidencial" الإسبانية إلى مارسيلو يمتلك العديد من العروض من أندية مختلفة بعد إعلان رحيله بشكل رسمي عن ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة على أن مارسيلو متحمسًا للاستمرار في الملاعب، حيث يمتلك عروضًا إسبانية، بجانب بعض العروض الأخرى التي وصلت له من تركيا وقطر والمملكة العربية السعودية.

ورحل مارسيلو عن صفوف ريال مدريد بعد أن قضى في صفوفه 15 عامًا، حيث لم يُعلن حتى الآن عن وجهته المقبلة، ولا يريد اعتزال كرة القدم.

مارسيلو يتلقى عرضًا من ميلان

وكشفت تقارير صحفية إسبانية وإيطالية، عن أن وجود رغبة من جانب نادي ميلان للتعاقد مع مارسيلو، ليكون بديلًا للاعب ثيو هرنانديز، في مركز الظهير الأيسر.

ولكن الأمر الذي قد يعطل انتقال مارسيلو إلى نادي ميلان هو راتبه، حيث كان يحصل على 8 ملايين يورو سنويًا، ويحتاج لتخفيض عقده إلى النصف للانتقال إلى النادي الإيطالي.

كما أن بعض التقارير أكدت على أن البرازيلي رونالدو نازاريو مالك فريق بلد الوليد، يريد التعاقد مع مارسيلو، وأيضًا مواطنه داني ألفيش لاعب برشلونة.

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