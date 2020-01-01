منافسة بين ريال مدريد وبرشلونة على جوهرة ليون

صراع قوي منتظر على الشاب الفرنسي

أشارت تقارير صحفية، إلى وجود اهتمام من ريال مدريد وبرشلونة، بلاعب ليون الفرنسي ريان شيركي.

ووفقاً لصحيفة كالتشيو ميركاتو، فإن قطبي الكرة الإسبانية يبحثان عن المواهب الشابة لتدعيم صفوفهما خلال الفترة المقبلة.

وقامت إدارة برشلونة بالتوقيع مع الثنائي الشاب بيدري وترينكاو، بينما تعاقد الميرينجي مع الشاب البرازيل رينير جيسوس ويتفاوض مع أوديجارد.

المزيد من الفرق

وأكدت الصحيفة الإيطالية، إلى وجود اهتمام من برشلونة وريال مدريد بالشاب صاحب الـ 16 عاماً، بالإضافة إلى رغبة من يوفنتوس في الحصول على اللاعب الفرنسي.