منافسة برشلونة شبه مستحيلة.. العرض السعودي لميسي ارتفع لراتب خيالي!

هل يتأثر ليونيل ميسي بالعرض السعودي الجديد؟

زعم جاوم روريس، مؤسس شركة ميديا برو للإنتاج، أن العرض السعودي لليونيل ميسي ارتفع إلى 500 مليون يورو.

وينتهي عقد ميسي مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم ولم يوقع بعد لأي نادٍ مع ظهور اسم برشلونة ناديه السابق في الصورة بجانب عرض سعودي قيل سابقًا إنه وصل إلى 400 مليون يورو.

رجل الأعمال الإسباني، جاوم روريس، قال في حوار مع إذاعة كادينا سير إن العرض السعودي لليونيل ميسي إلى 500 مليون يورو لكن قرار ليو الشخصي سيكون عامل الحسم: "أعتقد من الممكن عودته، على الرغم من زيادة العرض السعودي إلى 500 مليون يورو في السنة. الكل رأى ما حدث مع كريستيانو رونالدو وكيف تسير الأمور بشكل سيء معه في المملكة. ليو يقول دائمًا إنه يرغب في العودة لبرشلونة وهذا سيؤثر في قراره".