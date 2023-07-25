منافسان للنصر على الصفقة .. اجتماع حاسم في اليابان مع ممثلي ساديو ماني

هل انسحب الأهلي من الصفقة؟

بات النصر أقرب من أي وقت كان من التعاقد مع السنغالي ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ الألماني، حيث من المقرر أن يُعقد اليوم الثلاثاء اجتماعًا بين مسؤولي النادي وممثلي اللاعب في اليابان لحسم المفاوضات بينهما.

صاحب الـ30 عامًا عاش موسمًا صعبًا مع ناديه الألماني الذي انضم له من ليفربول الصيف الماضي، وقد وصلت ذروة الدراما في بافاريا عند اشتباكه مع زميله ليروي ساني مما جعل الجميع يُرجح رحيله عن الفريق هذا الصيف.

النصر والأهلي دخلا صراعًا مباشرًا للتعاقد مع ماني، ويبدو أن الأول من حسم الأمر لصالحه خاصة بعدما اتجه الثاني لجناح نيوكاسل آلان سان ماكسيمين وباتت ساعات قليلة تفصله عن ضمه رسميًا.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن اجتماع اليوم هدفه الاتفاق النهائي على بنود عقد ماني مع النصر، والذي من المتوقع أن يمتد حتى عام 2026 ويحصل بموجبه اللاعب على 40 مليون يورو سنويًا بعدما كان قد طلب 100 مليون يورو في البداية.

وأضافت أن وكيل ماني، الألماني بيورن بيزيمر، سيتولى مهمة التفاوض مع النادي البافاري لشراء المدة المتبقية في عقد اللاعب، مشيرة إلى أنه سيُحاول تخفيض المبلغ المطلوب وهو 30 مليون يورو.

وكشفت الرياضية عن وجود منافسين للنصر على التعاقد مع ماني، وهما بنفيكا البرتغالي وإنتر الإيطالي لكنها أكدت أن العرض المالي السعودي يتفوق بأكثر من الضعف على منافسيه.

يُشار إلى أن ماني كلف بايرن ميونخ 32 مليون يورو بخلاف راتبه، وقد لعب مع الفريق 25 مباراة في الدوري الألماني سجل خلالها 7 أهداف وصنع 5.