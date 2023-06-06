منافسان جديدان للهلال وبرشلونة.. عرضان من الدوري الإنجليزي لليونيل ميسي

تهاني سليم
Lionel Messi Paris Saint-Germain 2022-23Getty
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أين سيلعب ليونيل ميسي الموسم المقبل؟

ينتظر الجميع معرفة ما سيحدده قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي بشأن مستقبله والفريق الذي سيختاره، وهل سيعود لبرشلونة أم ينتقل للعب في السعودية؟ لكن بين كل الأخبار تبرز عروض أخرى لميسي من الدوري الإنجليزي.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع ناديه باريس سان جيرمان بنهاية الشهر الحالي، بعد سنتين له في فريق العاصمة الفرنسية عقب رحيله هدافًا تاريخيًا لنادي برشلونة بسبب مشاكل الأخير المالية.

ويرغب برشلونة في تعديل وضعه المالي وإعادة ليو المقدم له عرضًا مغريًا للعب في السعودية تحديدًا في الهلال.

ولكن العرض السعودي وبرشلونة ليسا فقط ما لدي ميسي؛ فبحسب صحيفة "آس" الإسبانية فإن النجم الأرجنتيني قُدم له عرضين من ناديين كبيرين في الدوري الإنجليزي وإن لم يُكشف عن اسميهما بعد.

ويبرز كذلك منذ فترة اسم نادي إنتر ميامي الأمريكي المملوك جزئيًا لنجم الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام والذي أعلن سابقًا عن رغبته في لعب ليو لفريقه يومًا ما.

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