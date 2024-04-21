"منازل موبوءة بالفئران ومليئة بالعفن" .. انتقادات لنجم ليفربول بسبب عقاراته!

شكاوى من إهمال شركة نجم ليفربول للعقارات المستأجرة

تعرض النجم الهولندي كودي جاكبو مهاجم ليفربول، لسيل من الانتقادات في بلاده، بسبب الاستثمار في عقارات غير صالحة للبشر، وذلك بعدما قام بتأجيرها والحصول على مقابل مادي.

وأشارت صحيفة "Mirror" البريطانية، إلى أن جاكبو الذي يحصل على راتب حوالي 130 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، استخدم ثروته في الاستثمار في العقارات في 5 مدن في هولندا، من خلال شركته Samaritan.

وأضافت الصحيفة بأن جاكبو يحصل على 850 يورو شهريًا للشقة الواحدة، على الرغم من أن متوسط الإيجار في تلك المنطقة هو 560 يورو، ولكن هناك شكاوى بأنها صغيرة جدًا، ويجب عليك السير بشكل جانبي من أجل الوصول إلى الباب الأماني للشقة.

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واشتكى السكان الغاضبون بسبب ظروف بعض المنازل، التي يقولون أنها غير صالحة للسكن البشري، حيث تنتشر الحشرات، وأن الصيانة بها دون المستوى المطلوب.

ويعد لاعب ليفربول صاحب الـ24 عامًا هو المساهم الوحيد في شركة Samaritan، وهي التي تمتلك عقارات في 5 مدن هولندية وهي "روتردام، ودورديريخت، وويرت، وجيلين"، حيث المعروف عن كودي بأنه مسيحي متدين وحريض على اجتماعات الصلاه قبل كل مباراة دولية.

وطالت الانتقادات جاكبو بعد أن وجهت صحيفة "دي ليمبرجر" الهولندية، مزاعم خطيرة بشأن محفظته العقارية، حيث يستخدم خدمات ستيفان ستالس موظف في شركة التمويل Elevate Finance، الذي يتعامل مع قضايا المستأجرين ويجمع الإيجار منهم.

ستالس علق على الاتهامات قائلًا: "كان هناك بالفعل بعض الفئران، ولكن قمنا بإبادتهم، وحالة صيانة العقارات جيدة".

بينما علق أحد السكان والذي يُدعى ريكادو سيلفا، حيث كان يُشير إلى سقف منزل قائلًا: "سقط فأر من هناك إلى غرفة معيشتي، لقد كان فأرًا ذو ذيل طويل لم يكن فأرًا بالتأكيد.

وقال ساكن آخر يدعى دبوي كووينبيرج: "هل ترى علامات القضم على أريكتي هنا؟ في الحقيقة لا أجرؤ على التواجد في هذا المكان.

وزعم بعض السكان أنه لم يتم الرد حتى الآن من جانب شركة Elevate Finance على الرسائل القانونية المرسلة إليها بخصوص هذا الشأن.

ورفض نادي ليفربول التعليق على الأمر، لأن هذه مسألة تجارية شخصية بالنسبة لجاكبو.