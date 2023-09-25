ممنوع من دخول النادي .. تطور مخيف في مشكلة سانشو وتين هاج!

النجم الإنجليزي في ورطة!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن اللاعب جادون سانشو يعاني حاليًا من المنع من دخول منشآت ناديه مانشستر يونايتد بسبب سوء علاقته مع المدرب إريك تين هاج.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميرور"، والتي أكدت أن هجوم سانشو بشكل علني على تين هاج كان السبب الأساسي في ذلك المنع.

وكان تين هاج قد اتهم سانشو بعدم تقديم كل ما لديه في التدريبات قبل مواجهة آرسنال في الثالث من سبتمبر الجاري، قبل أن يخرج اللاعب بنفسه ويرد عليه ويؤكد أنه مجرد كبش فداء وأن حديث مدربه مجرد كذب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أن سانشو لا يأكل وجباته حتى مع الفريق، حيث يتدرب مع الشباب ويتواجد معهم بصفة مستمرة، دون وجود موعد محدد لعودته للفريق الأول.

وقال مصدر للصحيفة: "هناك طريقة سهلة لحل ذلك الأمر، هي أن يعتذر سانشو للمدرب، على أحدهم أن يتنازل ولن يكون ذلك الشخص تين هاج".

جدير بالذكر أن سانشو كان قد انضم ليونايتد من صفوف بوروسيا دورتموند مقابل 85 مليون يورو ولم يظهر سوى في ثلاث مباريات فقط هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.