ممفيس ديباي محرك الصفقة .. سيرخيو راموس يقترب من حسم وجهته الجديدة

تعرف على الوجهة المقبلة لراموس

اقترب النجم الإسباني سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد السابق، من حسم وجهته الجديدة، بعد أن أصبح غير مرتبطًا بأي فريق خلال الوقت الحالي.

ويستغل راموس حاليًا فترة عدم ارتباطه بأي فريق، حيث يقوم بالتدرب بشكل قوي استعدادًا للعودة إلى الملاعب، بعد رحيله عن إشبيلية الموسم الماضي.

وكشف فابينيو سولدادو المدير التنفيذي لكورينثيانز البرازيلي عن اهتمام ناديه براموس، حيث قال: "هناك العديد من الأسماء التي تظهر خلال فترة الانتقالات، عندما تكون لحظة مهمة من العام".

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وأضاف سلودادو: نحن نحلل وبالطبع وعلينا تحديد أولويات الموقف، والمسألة المالية مهمة وسنتخذ القرار الأفضل لفريقنا".

وأكدت النسخة البرازيلية من شبكة "ESPN" على أن النجم الهولندي ممفيس ديباي الذي انضم إلى كورينثيانز في سبتمبر الماضي، سيتحدث بشكل مباشر مع راموس، من أجل إتمام الصفقة.