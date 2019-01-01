ممر شرفي من لاعبي السد والخور لأبطال كأس آسيا 2019

قام لاعبي الفريقين بالاصطفاف عند مدخل الملعب كممر شرفي للاعبيين ا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قدم لاعبي ناديي السد والخور القطريين لمحة أكثر من رائعة اتجاه أبطال كأس آسيا 2019، المنتخب القطري وذلك قبل مباراة الفريقين التي تُقام حالياً في منافسات الدوري القطري.

وقام لاعبي الفريقين بالاصطفاف عند مدخل الملعب كممر شرفي للاعبيين الذين تواجدوا في الإمارات رفقة العنابي خلال الشهر الماضي.

وقام الجميع بتحية أبطال كأس آسيا 2019، في أول ظهور محلي لهم عقب العودة من الإمارات كأبطال للقارة.

ممر شرفي في مباراة #السد_الخور لنجوم منتخبنا الوطني من " الفريقين " أبطال كاس #اسيا2019 🇶🇦❤️👏🏼 pic.twitter.com/s5kZWxbXNn — خالد جاسم (@khalidjassem74) February 16, 2019

وبرز من نادي السد كلاً من طارق سلمان، حسن الهيدوس، عبدالكريم حسن، سعد الشيب، أكرم عفيف، حسن الهاجري، عبدالعزيز حاتم في كأس آسيا.

المنتخب القطري كان قد حسم لقب كأس آسيا على حساب المنتخب الياباني في نهائي البطولة بنتيجة هدفين مقابل هدف.