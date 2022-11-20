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ممر شرفي من الخيول والجمال .. استقبال خاص لكبار الشخصيات في افتتاح مونديال قطر

زهيرة عادل
4:50 م غرينتش+3 20‏/11‏/2022
A boy rides a camel at Souq Waqif ahead of the FIFA World Cup Qatar 2022
الحفل ينطلق في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت الدوحة

كما جاءت تصميمات استادات كأس العالم قطر 2022 بطابع خاص بالثقافة العربية القطرية، فإن الافتتاح كذلك سيكون، والبداية باستقبال كبار الشخصيات بطريقة عربية مميزة.

حفل افتتاح المونديال سينطلق في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، بتوقيت العاصمة القطرية "الدوحة"، قبل ساعة ونصف من المباراة الافتتاحية بين منتخب قطر ونظيره الإكوادوري.

ووفقًا للصحفي في "نيويورك تايمز" طارق بانجا فإن دخول أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجياني إنفانتينو؛ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وكبار الشخصيات الحاضرة للحفل، سيكون عبر ممر شرفي من الجمال والخيول العربية، قبل الوصول للمدخل الخاص بهم في استاد البيت.

يذكر أن كأس العالم يقام لأول مرة على أرض عربية، وهذه المرة الثانية للقارة الآسيوية، بعد مونديال 2002، الذي نظمته كوريا الجنوبية بالتعاون مع اليابان.

ويشارك في مونديال قطر ثلاث منتخبات عربية بخلاف البلد المستضيف، هي: المغرب وتونس والسعودية.

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