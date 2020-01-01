ممر شرفي من إشبيلية لريال مدريد

لفتة رائعة من إشبيلية أمام ريال مدريد

قرر نادي إشبيلية الوقوف في ممر شرفي لنادي ريال مدريد في مباراة السبت المقبل في الجولة 20 من الليجا لكون الأخير بطل السوبر الإسباني.

ريال مدريد حقق الفوز على فالنسيا ثم أتلتيكو مدريد ليحقق بطولة السوبر الإسباني للمرة الحادية عشر في تاريخه.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ جولين لوبيتيجي، مدرب الفريق الأندلسي، قرر الوقوف في ممر شرفي واحترام تقاليد اللعبة وذلك بسبب فوز الملكي بالسوبر الإسباني.

وتشهد المباراة عودة لوبيتيجي للمرة الأولى إلى ملعب "سانتياجو برنابيو" بعد إقالته الموسم الماضي عقب خسارة الكلاسيكو بخماسية لهدف من برشلونة.

ويرد إشبيلية الدين إلى ريال مدريد حينما وقف في الجولة الأخيرة من دوري موسم 2005-2006 في ممر شرفي للفريق الأندلسي على ملعب "سانشيز بزخوان" بعد تتويج إشبيلية ببطولة السوبر الأوروبي.

وكان برشلونة قد رفض الوقوف في ممر شرفي في 2017 لريال مدريد المتوج ببطولة كأس العالم للأندية ليرفض النادي الملكي الوقوف في ممر شرفي في كلاسيكو الدور الثاني بعد تحقيق البلوجرانا للقب الدوري.