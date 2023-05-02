ممثلا النصر والاتحاد كارت أحمر .. مفاجأة كبرى في لجنة توثيق البطولات السعودية

زهيرة عادل
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الجميع في انتظار التقرير النهائي للجنة في مارس 2024م، لكن النصر والاتحاد تلقوا صدمة مبكرة

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شهدت لجنة توثيق بطولات الأندية السعودية مفاجأة من العيار الثقيل، بالطبع سارة للبعض، وصادمة لآخرين، وتحديدًا مسؤولي ناديي النصر والاتحاد وجماهيرهما.

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اللجنة كانت قد عقد اجتماعها الأول في مارس الماضي، ومن المقرر أن تصدر تقريرها النهائي في مارس 2024م.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن التصويت قد أطاح بالثنائي الأمير الوليد بن بدر؛ عضو شرف النصر، وعيد الجهني؛ عضو شرف الاتحاد، بعدما حصلا على أقل عدد من الأصوات بواقع أربعة للأول و11 للثاني.

وأوضحت الصحيفة أنه تم اعتماد الـ11 مرشحًا الآخرين ضمن فريق عمل اللجنة، وهم: إبراهيم اليحيى (27 صوت)، عبدالإله النجيمي (27 صوت)، إبراهيم كنداسة (25 صوت)، رشيد الرشيد (21 صوت)، فالح السمحان (21صوت)، متعب العبدالهادي (20 صوت)، عمرو سراج فقيه (18 صوت)، غالي الشمري (17 صوت)، محمد غزالي اليماني (16 صوت)، فرحان الجارالله (16 صوت)، و ناصر الفهيد (15 صوت).

جدير بالذكر أن خطوة تشكيل لجنة للتوثيق تأخرت كثيرًا في الكرة السعودية، وسببت الكثير من الخلافات بين الأندية حول عدد بطولات كل منهم.

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