1.8 مليون يورو كافية لإحراج كريستيانو رونالدو .. ابحث عن نجم النصر في "جيب" لاعبي الزمالك!

مستوى سيء جديد من كريستيانو رونالدو!

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سجل هدفًا ولكنه ظل لمدة 87 دقيقة، في "جيب" ثلاثي دفاع الزمالك المصري.. الحديث هُنا عن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، وذلك خلال مباراة الفريقين، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

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النصر تعادل (1-1) مع الزمالك؛ ليصعد إلى ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، كـ"وصيف" للمجموعة الثالثة، خلف الشباب السعودي "المتصدر".

ثلاثي دفاع الزمالك محمد عبد الغني وحسام عبد المجيد والتونسي حمزة المثلوثي، والذي تقدر قيمتهم السوقية مجتمعين بـ1.8 مليون يورو فقط، نجحوا في "خنق" رونالدو؛ لمدة 87 دقيقة كاملة.

تحركات كريستيانو رونالدو في مباراة النصر والزمالك

الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 38 سنة، لم يحصل على أي مساحة للحركة، أمام دفاعات الفريق المصري؛ ليجد نفسه مضطرًا للخروج من منطقة الجزاء كثيرًا، لاستلام الكرة.

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حتى بعد خروجه من منطقة الجزاء.. وجد كريستيانو نفسه، أمام حائط سد آخر من لاعبي خط وسط القلعة البيضاء، بقيادة الثنائي نبيل عماد دونجا وعمرو السيسي.

وفي الشوط الثاني.. حاول كريستيانو رونالدو، تشتيت دفاعات الزمالك، من خلال تبادل المراكز على الجناح الأيسر وقلب الهجوم، مع النجم السنغالي ساديو ماني، الذي حل بديلًا عن الشاب عبد العزيز العليوة.

خطة رونالدو الجديدة، فشلت أيضًا، أمام استبسال غير طبيعي من لاعبي نادي الزمالك، حتى جاء الحل من عرضية ساحرة من الإيفواري جيسلان كونان، ظهير أيسر نادي النصر.

كونان الذي نزل بديلًا في الشوط الثاني، أرسل عرضية في الدقيقة 87 من عمر المباراة، على رأس رونالدو، الذي حوّلها داخل الشباك الزملكاوية، معلنًا تأهل فريقه إلى ربع النهائي.

وبالرغم من تسجيله هدفين في البطولة العربية من 3 مباريات - حتى الآن -؛ إلا أن مستويات الأسطورة البرتغالية غير الجيدة، مع بداية الموسم الحالي، أصبحت تثير الخوف في نفوس الآلاف من عشاق الفريق الأصفر.

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