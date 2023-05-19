60 مليون ريال لـ"تحويل" صفقة الموسم من النصر إلى الهلال

هل يوافق على عرض الهلال "الضخم"؟

يعمل مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بقوة، قبل الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

الهلال عانى من تذبذب كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2022-2023؛ إلا أنه نجح على الرغم من ذلك، في التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، والحصول على المركز الثاني في مونديال الأندية ودوري أبطال آسيا.

وكشفت صحيفة "relevo"، عن تجهيز الإدارة الهلالية، عرضًا بقيمة 15 مليون يورو سنويًا "61 مليون ريال سعودي تقريبًا"؛ لتقديمه إلى النجم الإسباني الكبير سيرجيو بوسكيتس.

ووصفت الصحيفة، مشروع نادي الهلال بـ"العملاق"، والذي يستهدف التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، إلى جانب بوسكيتس، والعديد من الأسماء العالمية الأخرى.

بوسكيتس البالغ من العمر 34 سنة، أعلن الرحيل رسميًا عن نادي برشلونة، بطل الدوري الإسباني، بنهاية الموسم الرياضي الحالي؛ دون أن يحدد وجهته القادمة.

جدير بالذكر أن اسم النجم الإسباني، ارتبط بـ"الانتقال" إلى النصر أيضًا، بل ظهر وكيله الذي حضر إلى الرياض، في الأيام القليلة الماضية، بصحبة بعض المقربين من النادي.