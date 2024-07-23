30 مليون إسترليني .. مطالبات لمانشستر يونايتد بتحويل أموال صفقة جرينوود لهذه المؤسسة!

انتقادات شديدة للنادي الإنجليزي من الجمعيات

تعرض مانشستر يونايتد لانتقادات شديدة بسبب أرباحه من بيع لاعبه ماسون جرينوود، مع مطالبات بالتبرع برسوم النقل البالغة 30 مليون جنيه إسترليني للجمعيات الخيرية النسائية.

وكان ماسون جرينوود قد انضم إلى مرسيليا قادمًا من مانشستر يونايتد يوم الخميس، بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعد أيام من عودته للشياطين الحمر عقب انتهاء إعارته إلى خيتافي الإسباني.

وكان جرينوود قد تعرض للإيقاف من قبل مانشستر يونايتد في يناير 2022، قبل أن يتم اتهامه بعد 9 أشهر بمحاولة الاغتصاب والاعتداء والسلوك العنيف والقسري تجاه امرأة.

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ونفى المهاجم الإنجليزي جميع الادعاءات، وتم إسقاط جميع التهم الجنائية في نهاية المطاف في فبراير 2023، عندما انسحب الشهود الرئيسيون، قبل أن ينضم إلى خيتافي الإسباني على سبيل الإعارة الموسم الماضي ويتألق في الدوري الإسباني.

و أثار انتقال جرينوود إلى الدوري الفرنسي احتجاجات من المشجعين، حيث حذر عمدة مرسيليا، بينوا بايان، من الصفقة ووصفها بأنها "وصمة عار".

وطالب الناشط في مجال العنف المنزلي، ديفيد تشالين، إدارة الشياطين الحمر بالتعامل مع الجمعيات الخيرية النسائية وحث النادي على التبرع بالأرباح التي حققها من وراء جرينوود، وقال: "مان يونايتد نادٍ رياضي عالمي ضخم يجمع مئات الملايين سنويًا، لكن لا يبدو أن النادي يهتم بالنساء والفتيات".

وفي الوقت نفسه، قد يكون أول ظهور غير رسمي لجرينوود مع مارسيليا يوم الأحد عندما يلعب ناديه الجديد ضد نيم في أول مباراة ودية له، قبل أن يسافر إلى فالي باريد في مسقط رأسه برادفورد بإنجلترا لمواجهة سندرلاند.