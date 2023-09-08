7 مليارات دولار .. الكشف عن حصة دوري روشن السعودي في كعكة الانتقالات العالمية!

الكشف عن قيمة صفقات السعودية في الميركاتو الصيفي الحالي

SHAHID

بعد ساعات قليلة من إغلاق باب الميركاتو في المملكة العربية السعودية.. كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مساء اليوم الجمعة، عن قيمة "الإنفاق" على الصفقات، خلال الصيف الحالي.

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السعودية عاشت أضخم ميركاتو في تاريخها، خلال الصيف الحالي؛ حيث تعاقدت مع أسماء عالمية كبرى، أبرزهم المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، والساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور.

وفي هذا السياق.. أعلن إميليو جارسيا سيلفر، مدير قسم الخدمات القانونية في "فيفا"، أن قيمة "الإنفاق" على الصفقات، خلال الصيف الحالي، تجاوزت الـ7 مليارات دولار، بزيادة 47.2% عن العام الماضي.

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وكشف جارسيا في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، عن أن دخول المملكة العربية السعودية بقوة، في سوق الانتقالات، ساهم في هذه الزيادة؛ حيث أصبحت أول دولة خارج الاتحاد الأوروبي، تدخل قائمة الأكثر "إنفاقًا" على الصفقات.

وأشار مدير قسم الخدمات القانونية، إلى أن السعودية أنفقت على صفقات الصيف الحالي، مبلغ 817 مليون دولار؛ لتحتل المركز الثاني خلف إنجلترا، التي أنفقت "مليار و840 مليون دولار".

بذلك.. تفوقت المملكة على دوريات كبرى؛ مثل الفرنسي والألماني والإيطالي والإسباني، الذين احتلوا المراكز من الثالث إلى السادس على التوالي.

جدير بالذكر أن الهلال، يعتبر أكثر الأندية السعودية "إنفاقًا" في سوق الميركاتو الصيفي الحالي، والثاني عالميًا، متفوقًا على الأهلي "السابع عالميًا"، والنصر "التاسع عالميًا".

SHAHID