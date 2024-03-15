تحديد موقف دي بروينه وجريليش.. ورسالة مهمة لأورتيجا

لم يفوت بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، الفرصة للتعليق على قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي أوقعته للعام الثالث على التوالي في مواجهة مباشرة مع العملاق الإسباني ريال مدريد.

وقال بيب في المؤتمر الصحفي، الذي يسبق مباراة فريقه أمام نيوكاسل في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي: "مواجهة ريال مدريد مجددًا؟ ماذا أفعل، ليس لدينا أي خيار آخر، يبدو الأمر وكأنه تقليد سنوي في دوري الأبطال، أن نلعب 3 سنوات متتالية ضد ملوك المسابقة".

وأضاف: "آمل أن نصل إلى هذه المحطة الصعبة ونحن في أفضل حال، لا يمكنك التحكم في القرعة، إذا قال الناس إنها سهلة فذلك لأنك تقلل من شأن منافسك، لكن من الجيد أن تكون مباراة الإياب على أرضنا".

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وكشف المدرب الإسباني موقف الثنائي كيفين دي بروينه وجاك جريليش، مؤكدًا أن النجم البلجليكي لن يكون في قائمته خلال مواجهة نيوكاسل غدًا، قائلًا: "كيفين يشعر بحالة جيدة لكنه ليس جاهزًا بنسبة 100%، لقد لعب في آنفيلد وهو يعاني من بعض المشاكل، إنه يتحسن، وتحدثنا مع مسؤولي منتخب بلجيكا ونأمل أن يتعافى من أجل المشاركة في بقية الموسم".

وانتقل بيب للحديث عن جاك جريليش، موضحًا أنه يسير بطريقة جيدة في عملية التأهيل وانضم إلى المجموعة في التدريبات على أمل العودة بأفضل صورة.

وحرص جوارديولا على منح حارسه ستيفان أورتيجا، دفعة معنوية، خصوصًا أنه سيخوض لقاء نيوكاسل بدلًا من إيدرسون المصاب، قائلًا: "أورتيجا حارس مميز، منذ وصوله إلى مانشستر سيتي وهو يقدم أداءً استثنائيًا، لدي 3 حراس مميزين وأنا سعيد بهم، أورتيجا منهم وعندما جاء دوره في اللعب، قدم أداءً مذهلاً".