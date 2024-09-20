خدعوا ملكة جمال البرازيل .. صديقة يان كوتو تحذف صورة وضعتها في حرج شديد على "إنستجرام"!

انتبه المتابعون للخطأ سريعًا وأبلغوها

سقطت عارضة الأزياء ماريان ديفيد، صديقة نجم بوروسيا دورتموند يان كوتو، في فخ كوميدي خلال متابعتها لمباراة أسود الفيستيفال الأخيرة في دوري أبطال أوروبا.

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ماريان أرادت أن تظهر دعمها لصديقها يان كوتو، رغم مشاركته لدقائق معدودة في فوز فريقه العريض على كلوب بروج بنتيجة (3-0) مساء الأربعاء الماضي، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري الأبطال.

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استعانت ماريان بصورة من مقطع فيديو للمباراة نشر على أحد القنوات المجهولة بموقع "يوتيوب"، لكن يبدو أن خبرتها في كرة القدم ليست كبيرة، حيث تم خداعها مثل الكثير من الجماهير باختيار مقطع فيديو خاطئ.

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ونشرت صديقة يان كوتو صورة من الفيديو على حسابها بمنصة "إنستجرام"، واتضح أن الصورة من فيديو لمباراة على إحدى الألعاب الإلكترونية، وكتبت عليها تعليق "حتى لو كنت بعيد سأظل دائمًا أدعمك".

واكتشف المشجعون بسرعة أن اللقطة كانت في الواقع من لعبة فيديو وليست من المباراة الحقيقية، وبعد أن أشار المعجبون إلى خطأها، قامت ديفيد على عجل بحذف منشورها، بحيث لم يعد مرئيًا لمتابعيها البالغ عددهم 107 ألف على منصة الصور الشهيرة.

يذكر أن كوتو، لاعب مانشستر سيتي المعار إلى بوروسيا دورتموند، يواعد ماريان التي تعرف نفسها على أنها طبيبة أسنان وصاحبة محتوى، وهي أيضًا عارضة أزياء وقد احتلت أحد المراكز العشرة الأولى في مسابقة ملكة جمال البرازيل 2020.