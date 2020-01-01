ملعب محمد بن زايد – تميمة تتويج وتفوق الزمالك على الأهلي

جماهير الزمالك أصبحت تتفائل بهذا الملعب.

توج نادي الزمالك بلقب كأس السوبر المصري، بعد التفوق على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل السلبي، حيث لم يستطع أحد الفريقين التقدم بأي أهداف، حيث كانت الأفضلية لصالح الأهلي، ولكن دفاعات الزمالك تألقت، واستطاعوا الحفاظ على النتيجة خالية من الأهداف.

هذه هي بطولة السوبر الرابعة في تاريخ نادي الزمالك، حيث حقق البطولة 3 مرات سابقة، أمام غزل المحلة عام 2001 ثم المقاولون العرب 2002، وأمام الأهلي في عام 2017.

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آخر بطولة كأس سوبر مصري حققها الزمالك كانت على حساب الأهلي في عام 2017، على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

رسميًا - الزمالك يتوج بكأس السوبر المصري على حساب الأهلي للمرة الرابعة في تاريخه

المفارقة هنا هو تتويج الزمالك على الأهلي الموسم الحالي مرة أخرى، على ملعب محمد بن زايد الخاص بنادي الجزيرة الإماراتي.

يبدو أن ملعب محمد بن زايد، أصبح تميمة تتويج الزمالك ببطولة كأس السوبر المصري، وعلى حساب غريمه التقليدي الأهلي.