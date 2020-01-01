ماذا تعرف عن ملعب ريال مدريد؟ ومن هو سانتياجو بيرنابيو الذي سمي باسمه؟

لطالما كان اسم سانتياجو بيرنابيو اسمًا مرتبط بالملكي منذ زمنٍ بعيد، كيث لا وهو من يحمل ملعب ريال مدريد اسمه، فمن هو وماذا قدم للبلانكوس؟

هناك أندية ارتبط اسمها منذ قديم الأزل باسم كرة القدم، لعل أبرز هذه الأندية هو ريال مدريد الذي كان ومازال دائمًا فرس رهان على جميع البطولات التي يشارك بها.

دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني، كأس العالم للأندية، كأس الملك وغيرهم، هي بطولات اعتاد الريال على المنافسة عليها دائمًا، وعادةً ما يكون المرشح الأقوى أو على الأقل أحد المرشحين للفوز بها في كل موسم.

يمتلك ريال مدريد ملعبًا مرعبًا لجميع منافسيه في البطولات الأوروبية والمحلية، ويعد كابوسًا لأي فريق يرتحل للعب فيه.

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يحمل هذا الملعب اسم أسطورة من أساطير الملكي عبر التاريخ، هو سانتياجو بيرنابيو الذي قدم للميرينجي الكثير، فمن هو وماذا تعرف عن ملعب البلانكوس؟ ولماذا سمي بهذا الاسم؟

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ملعب ريال مدريد

تأسس ملعب ريال مدريد في عام 1947، وتم افتتاحه في 14 ديسمبر من نفس العام بمباراة بين الريال وفريق بيلينيسيس البرتغالي، وفي البداية كان اسمه استاد تشامارتين الجديد، لكن فيما بعد تغير اسمه إلى سانتياجو بيرنابيو.

قبل بناء الاستاد الجديد، كان هناك معب متواجد في نفس المكان هو ملعب تشامارتين، لكن في عام 1944 قررت الإدارة شراء قطعة أرض مجاورة له وبناء ملعب عصري كبير، وذلك بعد أن اقترضت من البنك

ظل ملعب ريال مدريد بالاسم القديم حتى عملية التجديد الأولى، والتي كانت في عام 1954، عندما تم توسعته لتصبح طاقته القصوى هي 125 ألف مشجع، وبعد الافتتاح الجديد بعام واحد تغير اسم الاستاد إلى سانتياجو بيرنابيو تكريمًا لمجهودات رئيس النادي في ذلك الوقت منذ أن كان لاعبًا.

كانت عملية التطوير الثانية قبيل عام 1982، وحينها كان من المقرر أن يستضيف الملعب نهائيات كأس العالم التي أقيمت في إسبانيا، وكلفت عملية التجديد 704 مليون بيسيتاس اي ما يعادل 4.7 مليون يورو، وتم تقليل سعته إلى 98 ألف مشجع.

تواصلت التجديدات في الملعب حتى وصل إلى شكله وسعته الحالية في التطوير الجديد عام 2013، والتي تبلغ 81 ألف مشجعًا.

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ما هي خطة تطوير ملعب ريال مدريد؟

كان من المقرر أن يبدأ مشروع تجديد بقيمة 525 مليون يورو لتجديد ملعب سانتياجو بيرنابيو في صيف 2017 ، لكنه بدأ في عام 2019.

ستبقى السعة عند 81000 مقعد ، ولكن سيتم زيادة الارتفاع بمقدار عشرة أمتار وسيتم إضافة سقف، ومن المتوقع أن يستمر العمل ثلاث سنوات ونصف (2019-2023).

لكي لا يعيق المشروع لعب المباريات ، سيستخدم الفريق تقنيات رومانية مع رفع القمة ، مما يسهل على العمال مواصلة العمل أثناء الموسم، وهناك مباريات مرة أو مرتين في الأسبوع .

يعتقد شيشيري أن تجديد ملعب ريال مدريد سيجلب السياح إلى الملعب على مدار السنة ، مع التخطيط للعديد من مناطق الجذب.

من المفترض أن يحتوي الملعب على المزيد من المطاعم ومركزًا للتسوق وفندقًا ، وتوفر بعض الغرف إطلالة على الملعب.

سيتم تجهيز الملعب بشاشة 360 درجة وسقف قابل للسحب، وقال شيشيري: "لن يتم استخدامه في أيام المباريات فقط ، فهناك أماكن مثل البرنابيو تقع في وسط المدينة ومن العار أنه ليس لديهم سوى 35-40 مباراة في السنة".

ما هي أهم المباريات والبطولات التي استضافها سانتياجو بيرنابيو؟

هناك العديد من البطولات القوية التي استضافها ملعب ريال مدريد على مدار التاريخ، فعلى سبيل المثال أقيمت عليه بعض مباريات يورو 1964 كان من ضمنهم النهائي، كذلك استضاف بعض مباريات كأس العالم 1982 بما فيهم النهائي أيضًا.

مباريات هامة أيضًا استضافها سانتياجو بيرنابيو، فقد أقيمت عليه مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 3 مرات أعوام 1969 و1980 و2010، كما أن ملعب ريال مدريد استضاف نهائي كوبا ليبرتادوريس عام 2018 بين ريفر بليت وبوكا جونيورز، وذلك بعد أحداث العنف التي شهدها البومبونيرا في الإياب.

من هو سانتياجو بيرنابيو؟ ولماذا سمي الملعب باسمه؟

كما سبق وذكرنا، خدم سانتياجو بيرنابيو ريال مدريد بجميع الأوجه، وكان دائمًا الرجل المخلص الذي لم يوفر جهدًا لرفع اسم الملكي.

ولد في 8 يونيو 1895 في بلدة ألمانسا بألباسيتي في إسبانيا، ومن ثم انتقلت عائلته للعيش في العاصمة مدريد وهو في الصغر، وفي عام 1909 عندما بلغ من العمر 14 عامًا، بدأت رحلة سانتياجو بيرنابيو مع ريال مدريد .

في ذلك العام، انضم لفريق الشباب في الملكي، وتدرج في الأعمار السنية وسرعان ما وصل للعب في الفريق الأول، واستمر في تقديم الجهد حتى أصبح القائد قبل أن يعتزل عام 1927.

بمجرد اعتزاله، عمل سانتياجو برنابيو في ريال مدريد كمدير رياضي للفريق حتى عام 1933، ثم أصبح مدرب مساعد لمدة 3 مواسم، وفي النهاية أصبح الرجل الأول في الفترة بين 1936 و1941.

مع توليه الإدارة الفنية للريال، اندلعت الحرب الأهلية في إسبانيا، والتي شارك بها في جانب القوميين.

في عام 1943 خاض سانتياجو بيرنابيو انتخابات رئاسة الفريق وفاز بها، وفاز بالكرسي الذي استمر عليه حتى وافته المنية عام 1978.

تسلم بيرنابيو النادي وهو مدمر بفعل الحرب الأهلية التي دمرت كل شئ في البلاد، فبدأ في إعادة ترتيب البيت من الداخل وكانت البداية ببناء الملعب.

كانت له تأثيرات قوية على كرة القدم ككل، فهو صاحب فكرة دوري أبطال أوروبا التي نفذها الاتحاد الأوروبي بعد ذلك، وفي عهده فاز ريال مدريد بأول 4 نسخ من البطولة الجديدة.

أخذ ملعب ريال مدريد اسم سانتياجو بيرنابيو في حياته لتكريمه، لكن هناك تكريم آخر لما يعشه هو بطولة ودية تحمل اسمه تقام في كل عام قبل بداية الموسم.