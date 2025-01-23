حال عدم جاهزية الكامب نو .. برشلونة يُفكر في خيار غريب لملعب الكلاسيكو الحاسم أمام ريال مدريد

موعد جاهزية الملعب تأخر عدة مرات

يعيش برشلونة وجمهوره حالة من الترقب فيما يخص جاهزية ملعبه، Spotify Camp Nou، الذي يخضع حاليًا لعمليات صيانة وتطوير هائلة، حيث تم تأجيل موعد افتتاح الملعب والعودة للعب عليه عدة مرات منذ انطلاق الموسم الجاري.

البارسا أعلن مؤخرًا تمديد إقامة مبارياته على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي حتى نهاية إبريل القادم، لكن التمديد لمدة أطول شبه مستحيل بسبب ارتباط الملعب بعدد من الحفلات الموسيقية والفعاليات الترفيهية.

الفريق الكتالوني من المتوقع أن يستلم ملعبه الجديد ويفتتحه في مايو القادم، لكن الخوف من دعم حدوث ذلك دفع النادي للتفكير في خيارات بديلة لإقامة المباريات الأخيرة في الموسم، وخاصة الكلاسيكو الحاسم أمام ريال مدريد في الـ11 من مايو 2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

برشلونة لا يريد تفويت فرصة الاستفادة المالية الهائلة من إقامة الكلاسيكو في ملعب كبير، إذ من المتوقع أن يُحقق 8-9 ملايين يورو ربحًا من الحضور الجماهيري، ولذا تتجه الإدارة لخيار غريب وهو إقامة الكلاسيكو خارج إسبانيا، حسبما أفادت صحيفة آس الإسبانية.

الصحيفة أوضحت أن النادي لم يُبلغ رابطة الدوري والاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد بالخطة البديلة حال عدم جاهزية ملعبه لاستقبال المباريات بعد انتهاء مدة تواجده على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، حيث يسود التفاؤل المسؤولين حول جاهزية كامب نو في الموعد المحدد، ولكن إن لم يحدث ذلك سيكون الخيار الرائج هو نقل الكلاسيكو الذي من المتوقع أن يحسم لقب الدوري الإسباني إلى خارج البلاد.