"ملعب الجامعة قد يتحول من النصر إلى الهلال"

هل تحدث تلك المفاجأة؟

كشف الإعلامي الرياضي عبد الكريم الجاسر، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مستقبل ملعب الجامعة "مرسول بارك"، الملعب الرسمي لنادي النصر خلال الوقت الحالي.

وكانت جامعة الملك سعود قد طرحت مناقصة عامة في عام 2020، في الوقت الذي أنهى نادي الهلال فترة استئجار الملعب، لتحصل عليه شركة الوسائل السعودية لمدة 10 سنوات، ثم تحول اسمه إلى "مرسول بارك" وتمنحه إلى نادي النصر ليكون مقرًا لاستضافة المباريات الرسمية للفريق الأصفر.

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الجاسر كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يكشف فيها عن احتمالية إعادة الملعب لنادي الهلال مرة أخرى خلال الفترة القادمة.

وجاء نص تغريدة الجاسر كالآتي: "بعد الخسائر الفادحة للشركة المستأجرة لملعب الجامعة، نتيجة تواضع حضور ونتائج شريكها، وضعف تواجد جماهيره".

وتابع: "بدأت في التواصل مع الفريق الكبير لإعادته للملعب بقيمته ومكانته وحضور جماهيره الفعال، لتعويض خسائر السنين الماضية، والمصادر تقول أن موقف النادي لم يتغير وهو اللعب لوحده".

وكان الهلال هو مستأجر ملعب جامعة الملك سعود، حيث كانت تقام عليه جميع مباريات الفريق الأزرق الرسمية، قبل أن تُقام المناقصة وتفوز بها شركة الوسائل وتمنح حقوق الملعب لنادي النصر.