ملحمة أتلتيكو مدريد أمام ليفربول تلهم إيطاليا لمكافحة كورونا

سيميوني ومعجزته مستمرة..

استدل أليساندرو بونان، أحد الصحفيين الإيطاليين، في مقال له بمباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا، من أجل شد أزر الشعب الإيطالي في حربه ضد فيروس كورونا.

وتُعد إيطاليا هي ثاني أكثر الدول حول العالم تضررًا من كورونا بعد الصين، وقد بلغ الأمر ذروته في الأيام القليلة الماضية وتعيش البلاد حاليًا حالة من حظر التجوال والعزل التام لمنع نقل عدوى المرض.

بونان في مقال له اتخذ أتلتيكو مدريد كمثال على مكافحة المرض، عندما نعت ليفربول بأن سرعته وقوته مماثلة لقوة كورونا، لكن في نهاية المطاف تمكنت كتيبة دييجو سيميوني من تحقيق المعجزة والعبور لربع النهائي الأبطال.

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الصحفي كتب مقال له بعنوان "فيروس كورونا وأولئك الرجال الذين ينظرون إلى المستحيل ويحققونه" مع اتخاذه للخطوات التي اتبعها أتلتيكو مدريد على أنها ينبغي أن تكون نفسها التي يتبعها الشعب الإيطالي في كفاحه.

"السماء تجعل مباراة أتلتيكو وليفربول مثال أمامنا، فريق كلوب في اتجاهه كما هي العادة وأسرع بكثير من خصمه، ولكن هناك شيء خاطئ وليفربول خارج البطولة."

"بقدر ما أؤيدهم، فإنني أعتبر أن هذا الأمر بمثابة النذير، إن الدفاع الذي يبدو حازم مثل كافة الإيطاليين في هذه الساعات اللعينة قد هزم حركة العدو الكبيرة."

وأتم "أتلتيكو هو نحن، يدافع عن نفسه ويريد التغلب على الفيروس، ذلك العدو السريع للغاية. الدفاع القوي لسيميوني ورفاقه، حيث يبدو كل شيء راكدًا رغم الحركة، أتلتيكو، لقد كانوا حفنة من الرجال الذين ينظروا إلى المستحيل ويحققونه.".

يذكر أن أتلتيكو مدريد قد فاز ذهابًا بهدف نظيف في واندا ميتروبوليتانو، قبل أن يتمكن من الانتصار في قلب الأنفيلد بثلاثة أهداف لهدفين بعد امتداد المباراة للأوقات الإضافية ليُقسي حامل اللقب الذي لم يهزم سوى في 3 مباريات فقط هذا الموسم وحتى الآن.

كما تجدر الإشارة إلى أن كرة القدم الأوروبية قد تم إيقافها لأجل غير مسمى ويفترض أن يتم تحديد موعد العودة خلال اجتماع الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء المقبل الذي سيشكل عاملًا حاسمًا في مستقبل كرة القدم بشكل عام.