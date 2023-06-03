ملايين السعودية تُغري نجم تشيلسي وتمنعه من الانضمام إلى برشلونة

أحمد رفعت
aubameyang getty images
دوري روشن السعوديانتقالاتتشيلسيالدوري الإنجليزي الممتازبيير إيميريك أوباميانج

هل ينضم نجم تشيلسي إلى الدوري السعودي؟

مازالت الأندية السعودية تُطارد النجوم العالميين، من أجل ضمهم إلى دوري روشن السعودي بداية من الموسم المقبل، وهذه المرة العروض طالت أحد نجوم تشيلسي الإنجليزي.

وأكدت صحيفة "fotorspor" التركية، على أن الجابوني بيير أوباميانج تلقى عرضًا من فنربخشه التركي، ولكنه رفضه لرغبته في العودة إلى فريقه برشلونة الإسباني.

وأضافت الصحيفة أن العرض المالي الضخم التي تلقاه أوباميانج من السعودية، قد يمنعه من العودة إلى برشلونة مرة أخرى.

وبعد ظهور العرض المالي الضخم من السعودية، قرر أوباميانج النظر في العروض التي تلقاها مؤخرًا، لاختيار بينها، وقد يوافق عليه خلال الفترة المقبلة.

ولم يتم الكشف عن الفريق الذي يستهدف التعاقد مع أوباميانج خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

806975 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 32%كريم بنزيما
  • 35%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 6%فيكتور أوسيمين
806975 الأصوات

اختيارات المحررين