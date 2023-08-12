ملامح مستقبل نيمار تتضح .. الانتقال إلى السعودية يُمهد وصوله إلى برشلونة!

يستمر الحديث عن مستقبل نيمار .. هل ينتقل إلى السعودية أم يبقى على مقاعد بدلاء باريس!

أصبح مستقبل النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان حديث الساعة خلال الأيام الماضية، بعد ارتباطه بشدة بالعودة مجددًا إلى برشلونة.

لويس إنريكي مدرب باريس الجديد قام بإقصاء نيمار من قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة لوريان في المباراة الافتتاحية بالدوري الفرنسي لموسم 2023/2024.

وبحسب ما نشرته قناة "RMC" الفرنسية فإن باريس لن يُفكر في فسخ عقد نيمار بل يأمل في الحصول على مبلغ مالي كبير مقابل انتقاله.

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كما أوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الخيار المُتاح أمام نيمار هو الانتقال إلى أحد الأندية السعودية ليُسمح له باللعب على سبيل الإعارة في برشلونة لموسم واحد.

باريس سان جيرمان كان قد أبلغ نيمار بعدم تواجده ضمن خطط المدرب خلال الموسم الجديد، وجاء هذا القرار بعد أن أبلغ البرازيلي العديد بأنه لا يشعر بالسعادة في باريس.

وأشار التقرير إلى أن الأمور الآن في يد باريس، أما يوافقون على رحيل نيمار إلى أحد الأندية السعودية الآن أو سيُحافظون على موقفهم بالرفض، وفي كلتا الحالتين فالعرض السعودي سيكون مهمًا سواء في الصفقة أو في راتب اللاعب، مع معرفتهم بأن الشرط الأساسي الذي طلبه نيمار هو تسهيل إعارته إلى برشلونة في أول عام من عقده.

الفريق الكتالوني مهتم بوضع اللاعب البرازيلي، حيث تواصل بشكل فعال للتعاقد مع نيمار على سبيل الإعارة، ولكن بشرط واضح وهو دفع 12 مليون يورو سنويًا لنيمار وهو ما يراه البرازيلي مناسبًا.

نيمار يرى هذا الخيار جيدًا لأن فسخ العقد سيعني أنه سيتم السماح له بأن يفقد الكثير من المال وأن يفقده بشكل نهائي إذا ذهب إلى برشلونة، وفي حال إذا كان مستقبله مؤكدًا في السعودية، فإنه يعلم أن عودته إلى برشلونة ستقترب.