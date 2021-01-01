ملاك إنتر ميامي الأمريكي يُغازلون ميسي

هل ينتقل إلى الولايات المتحدة؟

قام مارسيلو كلاوري، أحد ملاك إنتر ميامي الأمريكي، بمغازلة النجم ليونيل ميسي وحثه على الذهاب إلى ناديه حال أن رحل عن برشلونة الصيف المقبل.

وكان البرغوث قد قام بإهداء قميص برشلونة لمالك إنتر ميامي الذي يحمل الجنسية البوليفية، ليقوم كلاوري بالرد برسالة شكر ومداعبة لميسي أملًا في رؤيته بالولايات المتحدة يومًا ما.

ولا يزال مستقبل ميسي مبهمًا حتى الآن ويتوقف بصورة أساسية على انتخابات رئاسة النادي المقرر لها في السابع من مارس المقبل، وسط اهتمام من كبار الأندية الأوروبية والأمريكية بضمه إن قرر مغادرة كامب نو.

كلاوري نشر صورته رفقة قميص ميسي على إنستجرام وكتب "شكرًا ميسي على إرسال هذا القميص لي، سوف نعتني به جيدًا".

كما أضاف مغازلًا ميسي "عالم كرة القدم مكان صغير وأنا متأكد من أن دروبنا ستتقاطع".

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ميسي البالغ من العمر 33 عامًا سبق وأن أكد على أن فكرة اللعب في الولايات المتحدة الأمريكية مثيرة للغاية بالنسبة له، ويطمح للتواجد يومًا ما في بلاد العم سام.

لكن إنتر ميامي ليست الوجهة الوحيدة المحتملة لميسي في أمريكا، فلا تتوقف الصحافة عن ربطه بنيويورك سيتي المملوك لنفس الشركة المالكة لمانشستر سيتي الإنجليزي.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحاول التعاقد مع ميسي أيضًا بناء على رغبة بيب جوارديولا، مع تخطيطهم لجعل الدولي الأرجنتيني يعتزل مع فريقهم الأمريكي.