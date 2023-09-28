"مكيف للبيع وساحة لتجمع النحل" .. جماهيرالهلال تسخر من النصر بعد شرط تركي آل الشيخ

ماذا فعلت جماهير نادي الهلال؟!

SHAHID

تفاعلت جماهير نادي الهلال السعودي سريعًا، مع شرط المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، بخصوص ملعب "بوليفارد هول".

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

آل الشيخ اشترط على جماهير الهلال، إيصال هاشتاج "BigTime#" للترند الأول عالميًا؛ من أجل السماح للفريق الأزرق، بخوض مبارياته على ملعب "بوليفارد هول"، المملوك لهيئة الترفيه.

وبالفعل.. نجحت جماهير الزعيم الهلالي، في إيصال الهاشتاج إلى الترند العالمي؛ مع استغلاله للسخرية من نادي النصر السعودي، وملعبه "الأول بارك".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأكثر ما ركزت عليه الجماهير الهلالية في سخريتها من النصر؛ هي المقارنة بين ملعب "بوليفارد هول" المكيف، مع الأجواء الحارة التي سيخوض فيها العالمي "مبارياته"، على الاستاد الخاص به.

وقال عبد السلام الحارثي عبر منصة "إكس": "للبيع.. مكيف صحراوي يصلح يكون في ملعب"، في الوقت الذي علق فيه حساب "سينشي الهلالي"، مستخدمًا صورة لمجسم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر؛ قائلًا: "اللي بيكسر مكيفاتنا أول ديربي".

ومن ناحيته.. نشر حساب "ريّان" عبر منصة "إكس"، صورة تظهر تجمع النحل، في مدرجات "الأول بارك"، معلقًا عليها بالضحك مع كتابة جملة ملعب النصر.

أما عشاق النصر، حاولوا الدفاع عن أنفسهم وفريقهم أمام السخرية الهلالية، بالتأكيد على أن ملعب "بوليفارد هول"؛ ليس إلا ساحة للترفيه، ولن يصلح للعب كرة القدم.

جدير بالذكر أن ملعب "بوليفارد هول" المكيف، والذي سيحتضن مباريات موسم الرياض، بمشاركة الهلال والنصر وفريق عالمي، يتسع لـ26 ألف متفرج، مع منصة رئيسية تتحمل 350 شخصًا و20 كابينة "VIP"، بالإضافة إلى أنه مغطى بـ"سقف إلكتروني"، لإغلاقه عند المطر.

SHAHID