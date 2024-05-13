مكروه في مدريد ومحبوب بالسعودية.. تحديد حكم نهائي دوري أبطال أوروبا

الإعلان عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا...

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن طاقم التحكيم الذي سيقود مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي ستجمع بين ريال مدريد، وبوروسيا دورتموند.

ومن المنتظر أن يستضيف ملعب ويمبلي، في العاصمة الإنجليزية، لندن المباراة المرتقبة بين ريال مدريد، وبوروسيا دورتموند، يوم السبت الأول من يونيو القادم.

واستقر الاتحاد الأوروبي، على أن يقود الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، المباراة بمساعدة كل من توماس كلانسنيك وأندراش كوفاسيتش، بينما سيكون يتش كايتازوفيتش، حكما للفيديو.

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وسبق وأن تولى الحكم صاحب الـ 44 عامًا، القيادة التحكيمية لمباراة إياب ربع نهائي النسخة الحالية من البطولة، والذي جمع بين بوروسيا دورتموند، وأتلتيكو مدريد، وفاز الفريق الألماني في تلك المباراة.

بينما لم تسند للحكم سلافكو، مهمة تحكيم أي مباراة لريال مدريد من قبل، كما أنه كان حكمًا في كأس العالم الأخير، وشهد فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني في دور مجموعات المونديال.